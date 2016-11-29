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Ukončeno
3 000 W
50 g/min; parní ráz 220 g
Žehlicí plocha T-ionicGlide
Automatické vypnutí + odvápňování
Rychlé nahřátí a vynikající výkon pro rychlejší žehlení.
Trvalý výstup páry až 50 g/min zaručuje perfektní množství páry pro efektivní odstraňování záhybů.
Parní ráz až 220 g pro odstranění i těch největších záhybů
Ocenění
5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Aleps
29/11/2016
Slovenija
Odličen likalnik za sprejemljivo ceno.
Likalnik za sprejemljivo ceno, ima odlične lastnosti, polika tudi najtrdovratnejše gube, ima velik rezervoar za vodo in poseben zbiralnik za odpadni vodni kamen.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur Pro GC4885/30 Steam iron
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur Pro GC4885/30 Steam iron
Mare78
16/10/2016
Hrvatska
Ovaj proizvod je odlican. Jako sam zadovoljna !
Prezadovoljna sam. Savrsena pegla. Konacno pegla koja izvrsno opegla odjecu.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur Pro GC4885/30 Parno glačalo
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur Pro GC4885/30 Parno glačalo