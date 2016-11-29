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Ukončeno

Azur ProNapařovací žehlička

GC4885/30

5
| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Síla dokonalosti, pokaždé
S výkonnou napařovací žehličkou Azur Pro zvládnete žehlení rychle a dokonale. Ovládání, mimořádně rychlé klouzání, snadné čištění Calc a větší nádržka na vodu vám žehlení výrazně usnadní.
Zobrazit všechny výhody

Výkonné napařování pro rychlé odstranění záhybů

Síla dokonalosti, pokaždé

  • 3 000 W

  • 50 g/min; parní ráz 220 g

  • Žehlicí plocha T-ionicGlide

  • Automatické vypnutí + odvápňování

3 000 W pro rychlý ohřev a mimořádný výkon

3 000 W pro rychlý ohřev a mimořádný výkon

Rychlé nahřátí a vynikající výkon pro rychlejší žehlení.

Trvalý výstup páry až 50 g/min pro snadné odstraňování záhybů

Trvalý výstup páry až 50 g/min pro snadné odstraňování záhybů

Trvalý výstup páry až 50 g/min zaručuje perfektní množství páry pro efektivní odstraňování záhybů.

Parní ráz až 220 g pro odstranění i těch největších záhybů

Parní ráz až 220 g pro odstranění i těch největších záhybů

Parní ráz až 220 g pro odstranění i těch největších záhybů

Technické specifikace

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Ocenění

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

29/11/2016

Slovenija

Slovenija

Odličen likalnik za sprejemljivo ceno.

Likalnik za sprejemljivo ceno, ima odlične lastnosti, polika tudi najtrdovratnejše gube, ima velik rezervoar za vodo in poseben zbiralnik za odpadni vodni kamen.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur Pro GC4885/30 Steam iron

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur Pro GC4885/30 Steam iron

16/10/2016

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod je odlican. Jako sam zadovoljna !

Prezadovoljna sam. Savrsena pegla. Konacno pegla koja izvrsno opegla odjecu.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur Pro GC4885/30 Parno glačalo

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur Pro GC4885/30 Parno glačalo

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu