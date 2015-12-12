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Ukončeno

AzurParní žehlička

GC4860/02

4.9
| (17) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Navrženo pro dokonalost
Tato nová žehlička Philips Azur má optimální provedení a hmotnost pro správný pohyb žehličky po oblečení, a to i na obtížně dostupných místech. Společně s vysokým výkonem páry poskytuje vše, co potřebujete k dosažení dokonalých výsledků.
Zobrazit všechny výhody

Žehlička s vysokým výkonem páry

Navrženo pro dokonalost

  • Napařování 50 g/min, parní ráz 200 g

  • Žehlicí plocha SteamGlide Plus

  • Automatické bezpečnostní vypnutí

  • 2 600 wattů

Napař. špička Steam tip umožňuje aplikaci páry i na obtížně příst. částí oděvu

Napař. špička Steam tip umožňuje aplikaci páry i na obtížně příst. částí oděvu

Jedinečná napařovací špička Steam tip žehličky Philips kombinuje zvláště zašpičatělý tvar žehlicí plochy se speciálními prodlouženými napařovacími otvory ve špičce, aby bylo možné se dostat do nejmenších a nejobtížněji přístupných oblastí a dosáhnout nejlepších výsledků žehlení.

Optimální design pro správný pohyb žehličky po oblečení

Optimální design pro správný pohyb žehličky po oblečení

Napařovací žehlička Philips je navržena tak, aby se snadno a správně pohybovala po oblečení a umožnila dosáhnout i do těch nejnepřístupnějších oblastí.

Lehká pro snadný pohyb žehličky po žehlicím prkně a snadné postavení

Lehká pro snadný pohyb žehličky po žehlicím prkně a snadné postavení

Žehlička má optimální hmotnost 1,6 kg, takže lze nejen bez problémů žehlit, ale také žehličku postavit.

Technické specifikace

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Ocenění

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

17

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

12/12/2015

Česká republika

Česká republika

velmi dobré vlastnosti

velice snadné ovládání, dobrá do ruky, váha usnadňuje používání

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur GC4860/37 Napařovací žehlička

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur GC4860/37 Napařovací žehlička

16/08/2016

Polska

Polska

Moje najlepsz żelazko ever :-)

Żelazko Philips Azzur jest z mną już 4 lata i muszę przyznać, że bardzo je lubię. Obsługa jest intuicyjna. Najczęściej prasuję z wykorzystaniem pary, na programie dla bawełny, bo ubrań z tego materiału mam najwięcej i jeszcze nigdy nie miałam problemu z rozprasowaniem zagnieceń. Prasowanie malutkich ubranek mojej 14-miesięcznej córeczki jest czystą przyjemnością!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Żelazko parowe Azur GC4860/02

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Żelazko parowe Azur GC4860/02

07/10/2015

Polska

Polska

Ověřený kupující

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji

extra żelazko najlepsze jakie dotychczas miałem....

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur GC4860/37 Żelazko parowe

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur GC4860/37 Żelazko parowe

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu