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Ukončeno
Napařování 50 g/min, parní ráz 200 g
Žehlicí plocha SteamGlide Plus
Automatické bezpečnostní vypnutí
2 600 wattů
Jedinečná napařovací špička Steam tip žehličky Philips kombinuje zvláště zašpičatělý tvar žehlicí plochy se speciálními prodlouženými napařovacími otvory ve špičce, aby bylo možné se dostat do nejmenších a nejobtížněji přístupných oblastí a dosáhnout nejlepších výsledků žehlení.
Napařovací žehlička Philips je navržena tak, aby se snadno a správně pohybovala po oblečení a umožnila dosáhnout i do těch nejnepřístupnějších oblastí.
Žehlička má optimální hmotnost 1,6 kg, takže lze nejen bez problémů žehlit, ale také žehličku postavit.
Ocenění
4.9
z 5
17
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Ivoo
12/12/2015
Česká republika
velmi dobré vlastnosti
velice snadné ovládání, dobrá do ruky, váha usnadňuje používání
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur GC4860/37 Napařovací žehlička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur GC4860/37 Napařovací žehlička
DominikaP
16/08/2016
Polska
Moje najlepsz żelazko ever :-)
Żelazko Philips Azzur jest z mną już 4 lata i muszę przyznać, że bardzo je lubię. Obsługa jest intuicyjna. Najczęściej prasuję z wykorzystaniem pary, na programie dla bawełny, bo ubrań z tego materiału mam najwięcej i jeszcze nigdy nie miałam problemu z rozprasowaniem zagnieceń. Prasowanie malutkich ubranek mojej 14-miesięcznej córeczki jest czystą przyjemnością!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Żelazko parowe Azur GC4860/02
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Żelazko parowe Azur GC4860/02
paluhen
07/10/2015
Polska
Ověřený kupující
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
extra żelazko najlepsze jakie dotychczas miałem....
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur GC4860/37 Żelazko parowe
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azur GC4860/37 Żelazko parowe