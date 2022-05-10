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AzurNapařovací žehlička

GC4543/30

4.8
| (28) Recenze | 96% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Zaručený výkon páry
Díky našemu inovativnímu designu se částice vápníku snadno odbourávají a poté jsou automaticky zachyceny ve vyjímatelné nádobce na vodní kámen. Vodního kamene se lze snadno zbavit za méně než 15 vteřin, což přináší skvělé dlouhodobé výsledky.
Zobrazit všechny výhody

S našim vylepšeným systémem Quick Calc Release

Zaručený výkon páry

  • Trvalý výstup páry 50 g/min

  • Parní ráz 210 g

  • Žehlicí plocha SteamGlide Plus

parní ráz až 210 g pro odstranění těch nejodolnějších záhybů

Pronikne hlouběji do tkanin pro odstranění nepoddajných záhybů

2 500 W pro rychlý ohřev a mimořádný výkon

Rychlé nahřátí a vynikající výkon pro rychlejší žehlení.

Trvalý výstup páry až 50 g/min pro snadné odstraňování záhybů

Trvalý výstup páry až 50 g/min pro snadné odstraňování záhybů

Trvalý výstup páry až 50 g/min zaručuje perfektní množství páry pro efektivní odstraňování záhybů.

Technické specifikace

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Ocenění

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

28

Recenze

96%

Doporučuje tento produkt

3
1

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Výkonná žehlička s výbornou funkcí odvápnění

Žehlička má velkou plochu, která krásně snadno jezdí po oblečení, nikde nedělá žádné záhyby. Rychle se nahřívá, dostatečně napařuje. Kabel dostatečně dlouhý. Oceňuji nádobku na odvápnění, snadná manipulace. Zatím jsem ještě všechny funkce nestihla vyzkoušet, mám ji krátce, ale za tu dobu jsem zatím nenašla žádné negativum.

Výhody

Poměr cena/výkon

Nevýhody

Zatím žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička

05/08/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

spokojenost

S výrobkem jsem maximálně spokojena, Plocha skvěle klouže po prádle, je jedno jaký materiál, vždy si s ním poradí. Napařuje senzačně a rychle se nahřeje.. Absolutní top je snadné čistění od vodního kamene. Nemám žádné výhrady.

Výhody

snadné čistění

Nevýhody

nejsou

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička

02/07/2021

Česká republika

Česká republika

Žehlička

Žehlička je super, byla jsem zvědavá na naparovani a hned vyzkoušela krásné mě vyzehlila zmuchlany povlečení. Trochu těžší ale já jsem zvykla a vyhovuje mě to že žehlička krásné padne do ruky. Ovládání je jednoduchý a vychytávka je odvapnovac, my máme hodně tvrdou vodu takže jsem za tuhle vychytávku rada.

Výhody

Naparovani,možnost odvapnovani a snadné čištění, zúžení pro žehlení kolem knoflíků atd.

Nevýhody

Zatím žádný, jen někomu může vadit že je těžší

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu