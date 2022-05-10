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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Trvalý výstup páry 50 g/min
Parní ráz 210 g
Žehlicí plocha SteamGlide Plus
Pronikne hlouběji do tkanin pro odstranění nepoddajných záhybů
Rychlé nahřátí a vynikající výkon pro rychlejší žehlení.
Trvalý výstup páry až 50 g/min zaručuje perfektní množství páry pro efektivní odstraňování záhybů.
Ocenění
4.8
z 5
28
Recenze
96%
Doporučuje tento produkt
Bína24
10/05/2022
Česká republika
Výkonná žehlička s výbornou funkcí odvápnění
Žehlička má velkou plochu, která krásně snadno jezdí po oblečení, nikde nedělá žádné záhyby. Rychle se nahřívá, dostatečně napařuje. Kabel dostatečně dlouhý. Oceňuji nádobku na odvápnění, snadná manipulace. Zatím jsem ještě všechny funkce nestihla vyzkoušet, mám ji krátce, ale za tu dobu jsem zatím nenašla žádné negativum.
Výhody
Poměr cena/výkon
Nevýhody
Zatím žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička
Blazenka77
05/08/2021
Česká republika
Ověřený kupující
spokojenost
S výrobkem jsem maximálně spokojena, Plocha skvěle klouže po prádle, je jedno jaký materiál, vždy si s ním poradí. Napařuje senzačně a rychle se nahřeje.. Absolutní top je snadné čistění od vodního kamene. Nemám žádné výhrady.
Výhody
snadné čistění
Nevýhody
nejsou
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička
Danamazan
02/07/2021
Česká republika
Součást promoakce
Žehlička
Žehlička je super, byla jsem zvědavá na naparovani a hned vyzkoušela krásné mě vyzehlila zmuchlany povlečení. Trochu těžší ale já jsem zvykla a vyhovuje mě to že žehlička krásné padne do ruky. Ovládání je jednoduchý a vychytávka je odvapnovac, my máme hodně tvrdou vodu takže jsem za tuhle vychytávku rada.
Výhody
Naparovani,možnost odvapnovani a snadné čištění, zúžení pro žehlení kolem knoflíků atd.
Nevýhody
Zatím žádný, jen někomu může vadit že je těžší
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Azurová GC4541/20 Napařovací žehlička