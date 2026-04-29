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StyleTouch Ruční napařovač oděvů
Ukončeno
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GC440/47
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EU Declaration of conformity Philips Handheld garment steamer GC440/47 - English (US)
Important Information Manual Philips Handheld garment steamer GC440/47
Vše (3)
Jaký typ vody mohu používat v napařovací žehličce nebo napařovači na oděv Philips?
Jak odstraním vodní kámen ze svého napařovače na oděv Philips/All-in-One Solution?
Je napařovač na oděv Philips bezpečný na všech oděvech?
řada 500Odžmolkovač
Napařovač na oděvy Philips zanechává na oděvech skvrny
Napařovač na oděv Philips nevytváří páru
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