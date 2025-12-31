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Ukončeno
GC4218/02
Napařovací žehlička Philips s trvalým výstupem páry až 40 g/min zaručuje dokonalé množství páry pro efektivní odstraňování záhybů.
Parní ráz pro snadné odstranění nepoddajných záhybů.
Systém zabraňující odkapávání v napařovací žehličce Philips umožňuje žehlení jemných tkanin při nižších teplotách bez obav ze skvrn od kapiček vody.
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