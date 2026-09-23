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  • Standard Product Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3631
  • Main in-use photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron

Ukončeno

EnergyCareNapařovací žehlička

GC3631/02

1 Ocenění

100% síla páry, o 20 %* méně energie

Inovativní funkce v žehličce Philips zaručuje, že budete mít k dispozici 100% výkon páry, který zajistí důkladné odstranění záhybů. Zároveň automaticky šetří 20 %* energie, neboť eliminuje nevyužitou páru.

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100% síla páry, o 20 %* méně energie

  • Měkká rukojeť

Systém zabraňující odkapávání chrání oblečení před vznikem skvrn při žehlení

Systém zabraňující odkapávání chrání oblečení před vznikem skvrn při žehlení

Systém zabraňující odkapávání v napařovací žehličce Philips umožňuje žehlení jemných tkanin při nižších teplotách bez obav ze skvrn od kapiček vody.

Automatická úspora energie

Automatická úspora energie

Automatická úspora energie. Inovativní funkce v žehličce Philips zaručuje, že budete mít k dispozici 100% výkon páry, který zajistí důkladné odstranění záhybů. Zároveň automaticky šetří energii, neboť eliminuje nevyužitou páru.

Měkká rukojeť dlouhodobě zajišťuje pohodlné žehlení

Měkká rukojeť žehličky Philips zaručuje pohodlnost i při delším žehlení.

Technické specifikace

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Ocenění

  • Obrázek VRS_PBTAWARD66

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu