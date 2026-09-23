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Ukončeno
GC3631/02
100% síla páry, o 20 %* méně energie
Inovativní funkce v žehličce Philips zaručuje, že budete mít k dispozici 100% výkon páry, který zajistí důkladné odstranění záhybů. Zároveň automaticky šetří 20 %* energie, neboť eliminuje nevyužitou páru.
Měkká rukojeť
Systém zabraňující odkapávání v napařovací žehličce Philips umožňuje žehlení jemných tkanin při nižších teplotách bez obav ze skvrn od kapiček vody.
Automatická úspora energie. Inovativní funkce v žehličce Philips zaručuje, že budete mít k dispozici 100% výkon páry, který zajistí důkladné odstranění záhybů. Zároveň automaticky šetří energii, neboť eliminuje nevyužitou páru.
Měkká rukojeť žehličky Philips zaručuje pohodlnost i při delším žehlení.
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