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3 roky záruky na všechny produkty
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Ukončeno
Napařování 45 g/min, parní ráz 180 g
Keramická žehlicí plocha
2 600 W
Automatické bezpečnostní vypnutí
Systém zabraňující odkapávání v napařovací žehličce Philips umožňuje žehlení jemných tkanin při nižších teplotách bez obav ze skvrn od kapiček vody.
Díky funkci calc clean zbavíte žehličku Philips částeček vodního kamene jednoduchým vypláchnutím. Tím prodloužíte životnost žehličky.
Napařovací žehlička Philips s trvalým výstupem páry až 40 g/min zaručuje dokonalé množství páry pro efektivní odstraňování záhybů.
Ocenění
4.9
z 5
10
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Alla5149
30/07/2020
Україна
Зручно, швидко, якісно
Дуже зручна у використанні праска. Легко прасувати як малі дитячі речі, так і одяг дорослої людини. Користуюся більше чим пів року. Надіюся, якість не підведе.
Výhody
Відносно недорога, якісна, легка в користуванні
Nevýhody
Вага, можно трошки легшу.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt GC3584/30 Парова праска
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt GC3584/30 Парова праска
Sunshine1
19/01/2020
България
Гладенето е вече приятно
Вече гладенето е удоволствие. Супер гладко и лесно се глади.Мощна е
Nevýhody
Няма
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt GC3584/30 Парна ютия
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt GC3584/30 Парна ютия
SJV27
12/11/2019
Україна
Чудова правска
Замовляла ще раніше по акції. Користуюся вже досить довго. Все подобається. Гарно прасує, особливо якщо користуватися парою. Жодного накипу ні всередині, ні ззовні. Підошва не царапається. Навіть декілька разів падав з гладильної доски, але все ціле і працює) Також 2 рази спішила на роботу і забула вимкнути, то ж автовимкнення перевірила успішно)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt GC3584/30 Парова праска
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt GC3584/30 Парова праска