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  • Méně doplňování vody pro delší žehlení
  • Méně doplňování vody pro delší žehlení
  • Méně doplňování vody pro delší žehlení
  • Méně doplňování vody pro delší žehlení
  • Méně doplňování vody pro delší žehlení
  • Méně doplňování vody pro delší žehlení

Ukončeno

Napařovací žehlička

GC3584/30

4.9
| (10) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Méně doplňování vody pro delší žehlení
Řada parních žehliček Philips SmoothCare má jednu z největších nádržek na vodu, které můžete u parních žehliček najít. Žehlete déle bez doplňování! Výkonná pára vám umožní snadno odstranit ztuhlé záhyby.
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Žehlička s velkou nádržkou na vodu

Méně doplňování vody pro delší žehlení

  • Napařování 45 g/min, parní ráz 180 g

  • Keramická žehlicí plocha

  • 2 600 W

  • Automatické bezpečnostní vypnutí

Systém zabraňující odkapávání chrání oblečení před vznikem skvrn při žehlení

Systém zabraňující odkapávání chrání oblečení před vznikem skvrn při žehlení

Systém zabraňující odkapávání v napařovací žehličce Philips umožňuje žehlení jemných tkanin při nižších teplotách bez obav ze skvrn od kapiček vody.

Funkce Calc clean chrání vaši žehličku před usazováním vodního kamene

Funkce Calc clean chrání vaši žehličku před usazováním vodního kamene

Díky funkci calc clean zbavíte žehličku Philips částeček vodního kamene jednoduchým vypláchnutím. Tím prodloužíte životnost žehličky.

Trvalý výstup páry až 40 g/min

Trvalý výstup páry až 40 g/min

Napařovací žehlička Philips s trvalým výstupem páry až 40 g/min zaručuje dokonalé množství páry pro efektivní odstraňování záhybů.

Technické specifikace

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Ocenění

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Recenze

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4.9

z 5

10

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

30/07/2020

Україна

Україна

Зручно, швидко, якісно

Дуже зручна у використанні праска. Легко прасувати як малі дитячі речі, так і одяг дорослої людини. Користуюся більше чим пів року. Надіюся, якість не підведе.

Výhody

Відносно недорога, якісна, легка в користуванні

Nevýhody

Вага, можно трошки легшу.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt GC3584/30 Парова праска

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt GC3584/30 Парова праска

19/01/2020

България

България

Гладенето е вече приятно

Вече гладенето е удоволствие. Супер гладко и лесно се глади.Мощна е

Nevýhody

Няма

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt GC3584/30 Парна ютия

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt GC3584/30 Парна ютия

12/11/2019

Україна

Україна

Чудова правска

Замовляла ще раніше по акції. Користуюся вже досить довго. Все подобається. Гарно прасує, особливо якщо користуватися парою. Жодного накипу ні всередині, ні ззовні. Підошва не царапається. Навіть декілька разів падав з гладильної доски, але все ціле і працює) Також 2 рази спішила на роботу і забула вимкнути, то ж автовимкнення перевірила успішно)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt GC3584/30 Парова праска

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt GC3584/30 Парова праска

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu