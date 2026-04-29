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PowerLife Napařovací žehlička

Ukončeno

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PowerLifeNapařovací žehlička

GC2996/20

PowerLife Napařovací žehlička

Ukončeno

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Návody a dokumentace

Eco passport Philips PowerLife Steam iron - English (US)

  • PDF soubor, 132.5 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips PowerLife Steam iron GC2996/20 - English (US)

  • PDF soubor, 962.3 kB
  • 13 March 2026

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