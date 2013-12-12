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Ukončeno
Vyrobena tak, aby vydržela. Každý den.
Pro každodenní dosažení skvělých výsledků potřebujete žehličku, která vás nikdy nezklame. Díky své nové žehlicí ploše SteamGlide, stálému vysokému výstupu páry a snadno použitelné funkci calc clean vám tato praktická napařovací žehlička Philips nabízí za vaše peníze trvalou hodnotu!
2 000 W
Výstup páry 30 g/min
Parní ráz 85 g
Příkon 2000 W zajišťuje nepřetržitý mohutný výstup páry.
Trvalý výstup páry až 30 g/min usnadňuje odstraňování záhybů.
Díky parnímu rázu 85 g budete moci snadno odstranit i nejodolnější záhyby.
Ocenění
5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Siobhan
12/12/2013
Polska
Produkt jest doskonały
Moim zdaniem cena jest adekwatna do jakości, a samo urządzenie wydajne i przydatne. :)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PowerLife GC2907/20 Żelazko parowe
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PowerLife GC2907/20 Żelazko parowe
Maryna666
11/04/2019
Україна
Справляется на все 100%
Пользуемся утюгом более 7 лет. Замечательный, все свои функции выполняет на отлично. Очень мощный. Гладит идеально от постельного белья до деликатных тканей. Отпаривает хорошо. За эти 7 лет ни одной поломки.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt GC2907/02
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt GC2907/02