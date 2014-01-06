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  • Jednoduchá, rychlá a účinná

Ukončeno

ComfortCareNapařovací žehlička

GC2710

4.8
| (8) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Jednoduchá, rychlá a účinná
Dosažení nejlepších výsledků vyžaduje výkonný výstup páry a žehličku, na kterou je spolehnutí. Díky 90g parnímu rázu, systému samočištění SELF CLEAN a příkonu 2 000 W, který zajišťuje nepřetržitý mohutný výstup páry, představuje tato praktická napařovací žehlička Philips GC2710/02 trvalou hodnotu!
Zobrazit všechny výhody

Žehlička s výkonnějším výstupem páry

Jednoduchá, rychlá a účinná

  • 30 g

Parní ráz až 90 g odstraní i nejodolnější záhyby

Parní ráz až 90 g odstraní i nejodolnější záhyby

Díky parnímu rázu 90 g budete moci snadno odstranit i nejodolnější záhyby.

Nepřilnavý povrch žehlicí plochy

Nepřilnavý povrch žehlicí plochy

Žehlicí plocha žehličky Philips je potažena speciální nepřilnavou vrstvou, která zajišťuje hladké klouzání na všech tkaninách.

Méně doplňování díky obzvlášť velké 300ml nádržce na vodu

Méně doplňování díky obzvlášť velké 300ml nádržce na vodu

Méně doplňování díky velké 300ml nádržce na vodu. Takže můžete vyžehlit více oděvů najednou.

Technické specifikace

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Ocenění

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

8

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

06/01/2014

Polska

Polska

Zwinne żelazko zajrzy w każdy zakamarek

Małe, eleganckie żelazko cechujące się ergonomiczną pracą pozwala wyprasować wszystko szybko. Kołnierzyki prasuje z najwyższą dokładnością tak jak i kieszonki. Para wodna dozowana jest powoli nie pozostawiając plam po wodzie, spryskiwacz drobno dzieli wodę na mgiełkę. kabel w dobrej długości, elementy żelazka dokładnie dopasowane.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ComfortCare GC2710 Żelazko parowe

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ComfortCare GC2710 Żelazko parowe

18/12/2013

Polska

Polska

Ten produkt jest dla całej rodziny

bardzo dobrej jakości i nie zawodny w każdej sytuacji

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ComfortCare GC2710 Żelazko parowe

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ComfortCare GC2710 Żelazko parowe

09/09/2013

Polska

Polska

Ověřený kupující

Jeszcze takiego nie miałem!

Bardzo dobre żelazko. Wydajne i ładne. Długi kabel to mega ułatwienie.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ComfortCare GC2710 Żelazko parowe

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ComfortCare GC2710 Żelazko parowe

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