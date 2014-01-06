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Ukončeno
30 g
Díky parnímu rázu 90 g budete moci snadno odstranit i nejodolnější záhyby.
Žehlicí plocha žehličky Philips je potažena speciální nepřilnavou vrstvou, která zajišťuje hladké klouzání na všech tkaninách.
Méně doplňování díky velké 300ml nádržce na vodu. Takže můžete vyžehlit více oděvů najednou.
Ocenění
4.8
z 5
8
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
mario1234
06/01/2014
Polska
Zwinne żelazko zajrzy w każdy zakamarek
Małe, eleganckie żelazko cechujące się ergonomiczną pracą pozwala wyprasować wszystko szybko. Kołnierzyki prasuje z najwyższą dokładnością tak jak i kieszonki. Para wodna dozowana jest powoli nie pozostawiając plam po wodzie, spryskiwacz drobno dzieli wodę na mgiełkę. kabel w dobrej długości, elementy żelazka dokładnie dopasowane.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ComfortCare GC2710 Żelazko parowe
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ComfortCare GC2710 Żelazko parowe
Beatazz
18/12/2013
Polska
Ten produkt jest dla całej rodziny
bardzo dobrej jakości i nie zawodny w każdej sytuacji
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ComfortCare GC2710 Żelazko parowe
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ComfortCare GC2710 Żelazko parowe
pawcioDD
09/09/2013
Polska
Ověřený kupující
Jeszcze takiego nie miałem!
Bardzo dobre żelazko. Wydajne i ładne. Długi kabel to mega ułatwienie.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ComfortCare GC2710 Żelazko parowe
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ComfortCare GC2710 Żelazko parowe