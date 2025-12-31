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Ukončeno
GC1820/02
Zlatavá žehlicí plocha Dynaglide
Tato výkonná žehlička se rychle zahřívá a během žehlení udržuje velmi stabilní teplotu, což usnadňuje řádné žehlení přehybů.
Trvalý výstup páry až 22 g/min usnadňuje odstraňování záhybů.
Zlatavá žehlicí plocha DynaGlide umožňuje vynikající klouzání po všech tkaninách a je odolná proti poškrábání.
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