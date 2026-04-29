Získejte 10% slevu za registraci
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Exkluzivní nabídky pro členy.
Žehlení
Všechny řady
řada 500 Odžmolkovač
Podpora
GC026/80
Přejít do obchodu
Přihlaste se nebo si vytvořte účet
Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.
EU Declaration of Conformity - English (US)
Important Information Manual Philips Fabric Shaver GC026/80
Vše (1)
Jak nejlépe používat textilní strojek Philips?
řada 500Odžmolkovač
Proč můj textilní strojek Philips neodstraňuje žmolky efektivně?
Kontaktování společnosti Philips
Rádi vám pomůžeme