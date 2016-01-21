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Ukončeno

Hi-Fi minisystém

FX15/12

4.1

| (7) Recenze

Skvělý zvuk bezdrátově

Streamujte bezdrátově hudbu přes Bluetooth® z jakéhokoli chytrého zařízení díky technologii NFC pro okamžité párování. Duální zesilovač nabízí lepší kvalitu zvuku a celkový výstupní výkon 180 W RMS dodá hudbě solidní punc.

Zobrazit všechny výhody

Skvělý zvuk bezdrátově

  • Bluetooth® a NFC

  • Max. 180 W max, duální zesilovač

Připojení pro televizor nebo DVD přehrávač

0

Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3 přímo z přenosných zařízení USB

Vstup Audio-in pro přenosné přehrávání hudby

Vstup Audio-in pro přenosné přehrávání hudby

Připojení pomocí vstupu audio umožňuje přímé přehrávání audio obsahu z přenosných přehrávačů médií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení přes vstup audio mimořádně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.1

z 5

7

Recenze

2
1

21/01/2016

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Kvalita za rozmnou cenu

Po pár týdnech používání OK, jen trošku spartánský displej a ovladač. To ovšem není nic, bez čeho bych nemohl žít, takže doporučuji....

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt FX15 Hi-Fi minisystém

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt FX15 Hi-Fi minisystém

18/11/2015

Polska

Polska

Bardzo dobry jak za tą cenę

Bardzo dobry dźwięk jak na takie kolumny, super odbiór przez USB, parowanie z telefonem bezproblemowe, radio - odbiór przy tej mini antenie - zupełnie przyzwoity. Tylko bateria od pilota była słaba.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt FX15 Miniwieża Hi-Fi

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt FX15 Miniwieża Hi-Fi

01/03/2017

România

România

O încântare.

Un sistem bun, bine finisat, usor si puternic, in acelasi timp. Ceea ce poate fi deranjant este zgomot mecanic produs de sistemul de citire inainte de rularea unei piese MP3 de pe CD.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt FX15 Minisistem Hi-Fi

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt FX15 Minisistem Hi-Fi

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu