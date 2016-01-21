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Ukončeno
FX15/12
Skvělý zvuk bezdrátově
Streamujte bezdrátově hudbu přes Bluetooth® z jakéhokoli chytrého zařízení díky technologii NFC pro okamžité párování. Duální zesilovač nabízí lepší kvalitu zvuku a celkový výstupní výkon 180 W RMS dodá hudbě solidní punc.
Bluetooth® a NFC
Max. 180 W max, duální zesilovač
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Připojení pomocí vstupu audio umožňuje přímé přehrávání audio obsahu z přenosných přehrávačů médií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení přes vstup audio mimořádně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.
4.1
z 5
7
Recenze
Jinty
21/01/2016
Česká republika
Ověřený kupující
Kvalita za rozmnou cenu
Po pár týdnech používání OK, jen trošku spartánský displej a ovladač. To ovšem není nic, bez čeho bych nemohl žít, takže doporučuji....
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt FX15 Hi-Fi minisystém
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt FX15 Hi-Fi minisystém
Krzysiek62
18/11/2015
Polska
Bardzo dobry jak za tą cenę
Bardzo dobry dźwięk jak na takie kolumny, super odbiór przez USB, parowanie z telefonem bezproblemowe, radio - odbiór przy tej mini antenie - zupełnie przyzwoity. Tylko bateria od pilota była słaba.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt FX15 Miniwieża Hi-Fi
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt FX15 Miniwieża Hi-Fi
Tica
01/03/2017
România
O încântare.
Un sistem bun, bine finisat, usor si puternic, in acelasi timp. Ceea ce poate fi deranjant este zgomot mecanic produs de sistemul de citire inainte de rularea unei piese MP3 de pe CD.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt FX15 Minisistem Hi-Fi
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt FX15 Minisistem Hi-Fi