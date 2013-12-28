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Ukončeno

Hi-Fi minisystém

FWM6000/10

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Výkonný, čistý a nádherný zvuk

Hi-Fi systém FWM6000/10 nabíjí hudbu velkou energií díky výstupnímu výkonu 550 W RMS a 7 500 W PMPO. Subwoofer zajišťuje basové tóny, zatímco funkce UniSound nabízí čistý a přirozený zvuk. Hudbu si můžete vychutnat ze zařízení USB a přenosných hudebních přehrávačů.

Zobrazit všechny výhody

s tímto zvukovým systémem

Výkonný, čistý a nádherný zvuk

  • 550 W

Zkopírujte si hudbu z disků CD, rádia a karaoke na zařízení USB

Zkopírujte si hudbu z disků CD, rádia a karaoke na zařízení USB

Zvuk UniSound pro přirozený, křišťálově čistý zvuk

Zvuk UniSound pro přirozený, křišťálově čistý zvuk

Připravte se na hudbu, která je bezpochyby čistší a přirozenější. Technologie UniSound ovládla akustický design a ve spojení s konstruktérskými dovednostmi přináší zvuk tak, jak by měl být slyšet. V běžných reproduktorech zajišťují výškový reproduktor a basový reproduktor zvuk z různých míst. Tím vzniká silné rušení, jenž zkresluje zvuk. Výsledkem je nepřirozený, plochý a potlačený zvuk. Technologie UniSound osvobozuje hudbu vzhledem k umístění výškového reproduktoru a basového reproduktoru do jedinečných pozic a díky přesné konstrukci výhybky velmi výrazně snižuje rušení a přináší přirozený zvuk, který se blíží originálu.

Subwoofer pro výkonné basy

0

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

28/12/2013

Polska

Polska

Świetny do domowego zacisza, jak i do zastąpienia Kina Domowego

Wieża ma bardzo czysty dźwięk , świetny wygląd, jeszcze lepszą wielozadaniowość, Jest świetny na imprezy *karaoke*, zamiast kina domowego, oraz odtwarza wiele formatów z różnych nośników. No i możliwość nagrywania na nośnik USB. Zdecydowanie Polecam. dobra cena, lepsza jakość.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt FWM6000 Miniwieża Hi-Fi

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt FWM6000 Miniwieża Hi-Fi

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