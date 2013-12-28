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Ukončeno
Výkonný, čistý a nádherný zvuk
Hi-Fi systém FWM6000/10 nabíjí hudbu velkou energií díky výstupnímu výkonu 550 W RMS a 7 500 W PMPO. Subwoofer zajišťuje basové tóny, zatímco funkce UniSound nabízí čistý a přirozený zvuk. Hudbu si můžete vychutnat ze zařízení USB a přenosných hudebních přehrávačů.
550 W
Připravte se na hudbu, která je bezpochyby čistší a přirozenější. Technologie UniSound ovládla akustický design a ve spojení s konstruktérskými dovednostmi přináší zvuk tak, jak by měl být slyšet. V běžných reproduktorech zajišťují výškový reproduktor a basový reproduktor zvuk z různých míst. Tím vzniká silné rušení, jenž zkresluje zvuk. Výsledkem je nepřirozený, plochý a potlačený zvuk. Technologie UniSound osvobozuje hudbu vzhledem k umístění výškového reproduktoru a basového reproduktoru do jedinečných pozic a díky přesné konstrukci výhybky velmi výrazně snižuje rušení a přináší přirozený zvuk, který se blíží originálu.
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Recenze
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Doporučuje tento produkt
Wooj3Q
28/12/2013
Polska
Świetny do domowego zacisza, jak i do zastąpienia Kina Domowego
Wieża ma bardzo czysty dźwięk , świetny wygląd, jeszcze lepszą wielozadaniowość, Jest świetny na imprezy *karaoke*, zamiast kina domowego, oraz odtwarza wiele formatów z różnych nośników. No i możliwość nagrywania na nośnik USB. Zdecydowanie Polecam. dobra cena, lepsza jakość.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt FWM6000 Miniwieża Hi-Fi
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt FWM6000 Miniwieża Hi-Fi
Vyvarujte se nadměrného používání přístroje s hlasitostí vyšší než 85 decibelů, mohlo by dojít k poškození sluchu.