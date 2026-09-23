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        Ukončeno

        SSD

        FM51SM130B/00

        Snadné použití, systém plug and play!

        Jednoduché a uživatelsky přívětivé zařízení se systémem Plug-and-play. Disk Philips SSD dělá z každodenního ukládání a sdílení souborů, fotografií a hudby jednoduchou a dostupnou záležitost.

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        Snadné použití, systém plug and play!

        • 512 GB

        • Disk SSD

        Rychlý přenos dat s vysokorychlostním USB 2.0

        Vysoké přenosové rychlosti dat významně zkracují nepříjemnou čekací dobu při kopírování velkých multimediálních souborů na nebo z pevného disku počítače.

        Integrovaný ochranný kryt pro vaše pohodlí

        Už žádný ztracený kryt! Ochranný kryt je integrován v konstrukci výrobku, takže je vždy připojený k paměťovému zařízení USB. K použití jej připravíte pouhým otočením krytu dozadu, zasuňte paměťové zařízení a je hotovo.

        Snadné otevírání a uživatelsky příjemný obal

        Označení a dírkování na obalu ukazuje nejlepší způsob, jak otevřít obal a rychle a bez potíží se dostat k pameťovému zařízení USB.

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        • Vybrané články o zdravém životním stylu