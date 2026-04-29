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Příslušenství k vysavačům a mopům
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Auto sada pro bezdrátové vysavače
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FC8093/01
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Kompletní sada příslušenství s prodlužovací hadicí, měkkým kartáčem a dlouhým štěrbinovým nástavcem, který vám pomůže vyčistit vaše auto. Kompatibilní se SpeedPro (Aqua), SpeedPro Max (Aqua), řadou 5000 (Aqua) a řadami 7000, 8000 (Aqua).