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Auto sada pro bezdrátové vysavače

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Auto sada pro bezdrátové vysavače

FC8093/01

Auto sada pro bezdrátové vysavače

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Návody a dokumentace

Kompletní sada příslušenství s prodlužovací hadicí, měkkým kartáčem a dlouhým štěrbinovým nástavcem, který vám pomůže vyčistit vaše auto. Kompatibilní se SpeedPro (Aqua), SpeedPro Max (Aqua), řadou 5000 (Aqua) a řadami 7000, 8000 (Aqua).

  • PDF soubor
  • 16 May 2026