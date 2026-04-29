Získejte 10% slevu za registraci
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Exkluzivní nabídky pro členy.
Příslušenství k vysavačům a mopům
Všechny řady
Hubice TriActive Z na tvrdé podlahy
Ukončeno
Podpora
FC8077/01
Přejít do obchodu
Přihlaste se nebo si vytvořte účet
Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.
Hubice TriActive Z je jedinečnou inovací Philips, která vám umožní vysávat velké drobky i jemný prach jedním tahem bez toho, aby posouvala nečistoty. Je ideální pro tvrdé podlahy a lze ji bez problémů nasadit díky dodanému spojovacímu adaptéru.