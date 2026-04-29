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Hubice TriActive Z na tvrdé podlahy

Ukončeno

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Hubice TriActive Z na tvrdé podlahy

FC8077/01

Hubice TriActive Z na tvrdé podlahy

Ukončeno

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Návody a dokumentace

Hubice TriActive Z je jedinečnou inovací Philips, která vám umožní vysávat velké drobky i jemný prach jedním tahem bez toho, aby posouvala nečistoty. Je ideální pro tvrdé podlahy a lze ji bez problémů nasadit díky dodanému spojovacímu adaptéru.

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  • 1 May 2026