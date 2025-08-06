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Ukončeno
4 x prachový sáček
Originální sáčky Philips s-bag® lze použít ve všech sáčkových vysavačích skupiny Philips a Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Ušetřete si starosti s neustálým hledáním toho správného prachového sáčku a jednoduše zvolte sáček s-bag®.
Silná filtrace sáčků s-bag® Anti-Allergy zachycuje pyl, prachové částice, roztoče a alergeny z roztočů a koček již od velikosti 1 mikrometru. Taková úroveň filtrace významně snižuje výskyt alergenů a přináší úlevu astmatikům i alergikům.
Prachový sáček Philips s-bag® Anti-Allergy byl oceněn pečetí kvality ECARF. Pečeť zaručuje nejvyšší kvalitu filtrace, kterou tento prachový sáček poskytuje. Pečeť kvality ECARF byla vytvořena proto, aby si osoby s alergiemi mohly vybrat vhodné výrobky a služby.
5.0
z 5
5
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Edka1
06/08/2025
Magyarország
Minőségi termék
A legstrapabíróbb minöségi porzsák. Ha porszívó, akkor csak a Philips jöhet számításba a szükséges tarzozékokkal együtt.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt s-bag FC8022/04 Porzsák
Tato recenze byla vytvořena pro produkt s-bag FC8022/04 Porzsák
Daisy
11/06/2019
România
Excelenți!
Sacii pentru aspiratorul Philips sunt f buni, se fixează ușor, se închid etanș atunci când îi scoți.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04
FeliM2495
09/05/2019
România
Recomand acest produs
Sunt foarte usor de utilizat si își fac treaba, conform descrierii.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04