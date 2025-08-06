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  • Patrně nejprodávanější prachový sáček na světě
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  • Patrně nejprodávanější prachový sáček na světě
  • Patrně nejprodávanější prachový sáček na světě
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  • Patrně nejprodávanější prachový sáček na světě

Ukončeno

s-bagSáčky do vysavačů

FC8022/03

5
| (5) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Patrně nejprodávanější prachový sáček na světě
s-bag® je univerzální prachový sáček pro všechny sáčkové vysavače společností Philips a Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Při nákupu náhradních sáčků hledejte logo s-bag®. Použití neoriginálních sáčků může způsobit poškození vysavače.
Zobrazit všechny výhody

Delší výkon, lepší filtrace

Patrně nejprodávanější prachový sáček na světě

  • 4 x prachový sáček

Univerzální standard pro snadný výběr

Univerzální standard pro snadný výběr

Originální sáčky Philips s-bag® lze použít ve všech sáčkových vysavačích skupiny Philips a Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Ušetřete si starosti s neustálým hledáním toho správného prachového sáčku a jednoduše zvolte sáček s-bag®.

Antialergický, ideální pro astmatiky a alergiky

Antialergický, ideální pro astmatiky a alergiky

Silná filtrace sáčků s-bag® Anti-Allergy zachycuje pyl, prachové částice, roztoče a alergeny z roztočů a koček již od velikosti 1 mikrometru. Taková úroveň filtrace významně snižuje výskyt alergenů a přináší úlevu astmatikům i alergikům.

Pečeť kvality ECARF pro spolehlivé výsledky

Pečeť kvality ECARF pro spolehlivé výsledky

Prachový sáček Philips s-bag® Anti-Allergy byl oceněn pečetí kvality ECARF. Pečeť zaručuje nejvyšší kvalitu filtrace, kterou tento prachový sáček poskytuje. Pečeť kvality ECARF byla vytvořena proto, aby si osoby s alergiemi mohly vybrat vhodné výrobky a služby.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

5

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
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06/08/2025

Magyarország

Magyarország

Minőségi termék

A legstrapabíróbb minöségi porzsák. Ha porszívó, akkor csak a Philips jöhet számításba a szükséges tarzozékokkal együtt.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt s-bag FC8022/04 Porzsák

Tato recenze byla vytvořena pro produkt s-bag FC8022/04 Porzsák

11/06/2019

România

România

Excelenți!

Sacii pentru aspiratorul Philips sunt f buni, se fixează ușor, se închid etanș atunci când îi scoți.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04

09/05/2019

România

România

Recomand acest produs

Sunt foarte usor de utilizat si își fac treaba, conform descrierii.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04

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