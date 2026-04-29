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SpeedPro Max Aqua Bezdrátový tyčový vysavač
Ukončeno
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FC6903/01
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Important Information Manual Philips SpeedPro Max Aqua Cordless Stick vacuum cleaner
Vše (9)
Kdy čistit/vyměnit hadřík z mikrovlákna bezdrátového vysavače Philips
Mohu do nádržky vysavače Stick Vacuum přidat čistič podlah/teplou vodu?
Jak mohu vyměnit baterie vysavače SpeedPro (Max) Stick?
Je příslušenství mého vysavače Philips kompatibilní s ostatními modely?
Jak dlouho mám nabíjet bezdrátový vysavač Philips?
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Můj bezdrátový vysavač Philips nelze zapnout
Můj bezdrátový vysavač Philips řady 7000 má nízký sací výkon
Mému bezdrátovému vysavači Philips se příliš rychle vybíjí baterie
Bezdrátový vysavač SpeedPro Max zobrazuje chybový kód
Můj bezdrátový vysavač Philips řady 8000 má nízký sací výkon
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