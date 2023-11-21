Capul de aspirare TriActive aplică 3 acţiuni de curăţare dintr-o singură mişcare. Aspira praful pe pardoseli dure. Aspiră bine praful şi mizeria de pe lângă mobilă şi pereţi cu cele două perii laterale.Aspiră cu uşurinţă obiecte mari. Raza de acţiune mare, de 12 metri, îţi permite să ajungi mai departe. Capul de aspirare pentru parchet protejează împotriva zgârieturilor. O perie pentru praf este integrată direct în mânerul aparatului, fiind mereu gata de utilizare pentru mobilă, suprafeţele plate şi tapiţerie.Te bucuri de calitate la cel mai ridicat nivel.