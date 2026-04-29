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PowerPro Aqua Bezdrátový tyčový vysavač
Ukončeno
Podpora
FC6402/01
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Eco passport Philips PowerPro Aqua Stick vacuum cleaner - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Aqua Stick vacuum cleaner FC6402/01 - English (US)
Vše (11)
Jak vyčistit filtr vysavače PowerPro Aqua?
Kde se nachází číslo modelu a sériové číslo na vysavači Philips?
Kdy čistit/vyměnit hadřík z mikrovlákna bezdrátového vysavače Philips
Mohu do nádržky vysavače Stick Vacuum přidat čistič podlah/teplou vodu?
Je příslušenství mého vysavače Philips kompatibilní s ostatními modely?
Prachový sáček
Sada oddělovače prachu
Náhradní díl Cyclone
Sada mopu
Filtr
Vysavač Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo má nízký sací výkon
Vysavač Philips má nízký sací výkon
Vysavač pro mokré vysávání uvolňuje míň vody než obvykle
Při používání vysavače Philips pociťuji el. výboje
Z vysavače Philips PowerPro Aqua uniká prach
Kartáč tyčového vysavače Philips PowerPro se netočí
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