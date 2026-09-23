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Ukončeno
EXP2542/00
Magic Electronic Skip Protection™ je užitečná funkce, která zajišťuje reprodukci hudby bez přeskakování i v případě, že je přehrávač MP3-CD vystaven otřesům a nárazům při sportu nebo pohybu. Zařízení s funkcí Magic Electronic Skip Protection™ mají inteligentní elektronickou vyrovnávací paměť, ve které je možné ukládat různé formáty digitální hudby, například MP3 a WMA. Vyrovnávací paměť upravuje automaticky obsah a rychlost otáčení laseru, aby zajistila nepřerušovaný poslech hudby.
Společnost Philips je známá tím, že vyrábí výrobky, které jsou kompatibilní s mnoha disky na trhu. Tento zvukový systém vám umožňuje vychutnat si hudbu z disků CD, CD-R a CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) znamená, že váš systém může přehrávat jak disky CD-Recordable (zapisovací – CD-R), tak i CD-Rewritable (přepisovací – CD-RW). Disky CD-R jsou nahrávatelné a mohou se přehrávat na jakémkoli přehrávači audio CD, zatímco disky CD-RW mohou být přehrávány a přepisovány mnohokrát za sebou a mohou se přehrávat pouze na kompatibilních CD přehrávačích.
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