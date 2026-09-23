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Ukončeno

dokovací hudební systém

DTM9030/10

Impozantní bezdrátový zvuk

Nechte se pohltit Hi-Fi zvukem zvukových věží Philips Fidelio. Streamujte hudbu bezdrátově pomocí funkcí Bluetooth® aptX a AAC. Přehrávejte své disky CD nebo libovolný iPod či iPhone přes dok Philips DualDock. Získejte zvuk, co naplní celou místnost, z pouhých dvou reproduktorů.

Zobrazit všechny výhody

Posedlost zvukem

Impozantní bezdrátový zvuk

  • Bluetooth® aptX a AAC

DualDock pro nabíjení a přehrávání iPodu/iPhonu (Lightning a 30kolíkový)

DualDock pro nabíjení a přehrávání iPodu/iPhonu (Lightning a 30kolíkový)

Zařízení DualDock bylo vytvořeno tak, aby svým elegantním designem splnilo možnosti připojení k zařízením Apple vybaveným konektorem Lightning a 30kolíkovým konektorem. Vysune se, když je třeba odhalit konektory, a funguje jako stojánek na iPhone nebo iPod.

Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.

Jedinečný věžový design pro váš životní styl

Zařízení Sound Tower bylo navrženo tak, aby zajistilo široký, pohlcující zvuk, který naplní místnost a úsporně a elegantně doplní prostor. Vyznačuje se stylovým a moderním designem, který doplní vzhled jakéhokoli domova.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu