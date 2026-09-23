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Ukončeno
DTM9030/10
Impozantní bezdrátový zvuk
Nechte se pohltit Hi-Fi zvukem zvukových věží Philips Fidelio. Streamujte hudbu bezdrátově pomocí funkcí Bluetooth® aptX a AAC. Přehrávejte své disky CD nebo libovolný iPod či iPhone přes dok Philips DualDock. Získejte zvuk, co naplní celou místnost, z pouhých dvou reproduktorů.
Bluetooth® aptX a AAC
Zařízení DualDock bylo vytvořeno tak, aby svým elegantním designem splnilo možnosti připojení k zařízením Apple vybaveným konektorem Lightning a 30kolíkovým konektorem. Vysune se, když je třeba odhalit konektory, a funguje jako stojánek na iPhone nebo iPod.
Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.
Zařízení Sound Tower bylo navrženo tak, aby zajistilo široký, pohlcující zvuk, který naplní místnost a úsporně a elegantně doplní prostor. Vyznačuje se stylovým a moderním designem, který doplní vzhled jakéhokoli domova.
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