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Ukončeno

dokovací hudební systém

DTM5096/12

3.3

| (3) Recenze

Impozantní zvuk

Poslouchejte hudbu díky vysoce kvalitnímu bezdrátovému streamování Bluetooth®, přehrávání CD, připojení iPodu, iPadu a iPhonu k systému DualDock nebo zapojení zařízení do vstupu Aux-in. Tento prostorový systém 3.1 je vše, co potřebujete pro výkonný zvuk.

Zobrazit všechny výhody

Posedlost zvukem

Impozantní zvuk

  • Bluetooth®

Celkový výstupní výkon 200 W RMS

Celkový výstupní výkon 200 W RMS

Tento systém má celkový výstupní výkon 200 W RMS. RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Čím vyšší je výkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.

Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW

Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW

Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio layer 3. Formát MP3 představuje kompresní technologii, s jejíž pomocí lze zmenšit velké soubory s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. Formát MP3 se stal standardním formátem komprese zvuku používaným na Internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný přenos souborů.

Digitální tuner FM s předvolbami

Digitální tuner FM s předvolbami

Digitální rádio FM nabízí další hudbu k vaší hudební kolekci na audiosystému Philips. Stačí jen naladit stanici, pro kterou chcete nastavit předvolbu, stisknout a podržet tlačítko předvolby, aby si přístroj zapamatoval naladěnou frekvenci. S předvolenými rádiovými stanicemi, které mohou být uloženy, můžete rychle naladit svoji oblíbenou stanici, aniž byste pokaždé museli manuálně ladit.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.3

z 5

3

Recenze

3
2

01/02/2015

Česká republika

Česká republika

velmi spokojen

Když jsem si ho přivezl bohužel nedobíjel iphone5, nicméně reklamace byla vyřízena výměnou za nový a ten maká na 1.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DTM5096 dokovací hudební systém

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DTM5096 dokovací hudební systém

10/09/2017

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt, ale...

...jest jeden element, którego producent nie przemyślał, a mianowicie spód wieży, a konkretnie miejsce łączenia podstawy z wieżą. Jest to pilśniowa deska, która w trakcie transportu może ulec bardzo łatwo poważnemu uszkodzeniu. W wyniku tego uszkodzenia sprzęt może być pochylony i niestabilny. Zaś koszt naprawy jest wysoki, ponieważ jest to część zintegrowania z głośnikiem, w skutek czego trzeba wymieniać za duże pieniądze całą obudowę. Na szczęście nie wpływa to na ogólne funkcjonowanie całego produktu. Wieża przy niewielkim stopniu głośności gra czysto i potężnie zarazem. Jeśli ktoś szuka możliwości słuchania mptrójek bez konieczności włączania komputera, to jest to bardzo dobre rozwiązanie. W dodatku można przenosić wieżę w dowolne miejsce, w którym jest źródło prądu, co jest jego dodatkową zaletą.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DTM5096 wieża z podstawką dokującą

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DTM5096 wieża z podstawką dokującą

26/11/2013

Česká republika

Česká republika

chyba při přehrávání CD

Tato recenze se týká předchozího modelu, který již v nabídce společnosti Philips není, tj. DCM5090. Při přehrávání originálních CD dochází k naprosto nežádoucímu vkládání mezer mezi tracky, a to i tam, kde v nahrávce tracky na sebe plynule navazují. Navíc mezera je vložena způsobem, kterému naprosto nerozumím. Konec tracku je useknutý, pak je vložena mezera a nakonec dozní konec tracku. Tímto způsobem jsou nahrávky např. oper znehodnoceny zcela zásadně.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DTM5096 dokovací hudební systém

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DTM5096 dokovací hudební systém

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu