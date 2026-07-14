3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
DST8070/80
Výkon 3 000 W
Trvalý výstup páry 110 g/min
Parní ráz turbo 260 g
Ručíme za to, že nic nespálíte
Jedno optimální nastavení pro všechny žehlitelné materiály. Garance žehlení bez spálení látky. Díky technologii OptimalTEMP zaručujeme, že žehlička nikdy nespálí žádnou žehlitelnou látku – můžete žehlit vše od džínů po hedvábí, od lnu po kašmír – bezpečně, v jakémkoli pořadí a aniž byste museli čekat na upravení teploty nebo třídit oblečení.
Dokonale hladká žehlicí plocha SteamGlide Elite, která je šetrná k vašemu oblečení, hladce klouže po záhybech. Mimořádně hladká žehlicí plocha SteamGlide Elite je bytelná, odolná proti poškrábání a snadno se udržuje v čistotě.
Zajistí, že bude žehlení dokončeno rychle a s minimálním úsilím díky nové technologii snímače pohybu, která rozpozná posunutí žehličky a automaticky uvolní páru.
Ocenění
5.0
z 5
1
Recenze
Števka
14/07/2026
Slovensko
Rýchlo, kvalitne, bez námahy
Je super 👍, rýchlo, jednoducho a dobre vyžehlené všetky druhy materiálov ⬆️. Nemusí sa nastavovať teplota. Jediné mínus, že má veľkú "spotrebu" vody 😔
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Séria Azur 8000 DST8070/80 Steam Iron
Date of Use 2026-07-01
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Séria Azur 8000 DST8070/80 Steam Iron
Date of Use 2026-07-01