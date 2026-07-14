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Azur 8000 SeriesSteam Iron

DST8070/80

5
| (1) Recenze

2 Ocenění

Perfektní výsledky při prvním tahu
Žehlení naší novou žehličkou Philips Azur 8000 Series je výkonné. 260g turbo napařování vám jediným tahem umožní ukáznit i ty nejtvrdohlavější záhyby. Výkon 3000 W se silným souvislým napařováním vám umožní dosahovat perfektních výsledků.
Zobrazit všechny výhody

Nejsilnější napařování s inteligentním řízením výkonu

Perfektní výsledky při prvním tahu

  • Výkon 3 000 W

  • Trvalý výstup páry 110 g/min

  • Parní ráz turbo 260 g

  • Ručíme za to, že nic nespálíte

Jedno optimální nastavení teploty pro zaručené žehlení bez spálené látky

Jedno optimální nastavení teploty pro zaručené žehlení bez spálené látky

Jedno optimální nastavení pro všechny žehlitelné materiály. Garance žehlení bez spálení látky. Díky technologii OptimalTEMP zaručujeme, že žehlička nikdy nespálí žádnou žehlitelnou látku – můžete žehlit vše od džínů po hedvábí, od lnu po kašmír – bezpečně, v jakémkoli pořadí a aniž byste museli čekat na upravení teploty nebo třídit oblečení.

Žehlicí plocha SteamGlide Elite pro špičkové klouzání a odolnost

Žehlicí plocha SteamGlide Elite pro špičkové klouzání a odolnost

Dokonale hladká žehlicí plocha SteamGlide Elite, která je šetrná k vašemu oblečení, hladce klouže po záhybech. Mimořádně hladká žehlicí plocha SteamGlide Elite je bytelná, odolná proti poškrábání a snadno se udržuje v čistotě.

Žehlete bez námahy díky inteligentní automatické páře

Žehlete bez námahy díky inteligentní automatické páře

Zajistí, že bude žehlení dokončeno rychle a s minimálním úsilím díky nové technologii snímače pohybu, která rozpozná posunutí žehličky a automaticky uvolní páru.

Technické specifikace

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Ocenění

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

1

Recenze

4
3
2
1

14/07/2026

Slovensko

Slovensko

Rýchlo, kvalitne, bez námahy

Je super 👍, rýchlo, jednoducho a dobre vyžehlené všetky druhy materiálov ⬆️. Nemusí sa nastavovať teplota. Jediné mínus, že má veľkú "spotrebu" vody 😔

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Séria Azur 8000 DST8070/80 Steam Iron

Date of Use 2026-07-01

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Séria Azur 8000 DST8070/80 Steam Iron

Date of Use 2026-07-01

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