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Azur 8000 Series Parní žehlička
Podpora
DST8030/70
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Vše (3)
Jaký typ vody mohu používat v napařovací žehličce nebo napařovači na oděv Philips?
Jak odstranit vodní kámen z parní žehličky Philips?
Jak vyčistit nádržku na vodu žehličky Philips s parním generátorem?
Azur 8000 Series Steam IronNáhradní zásobník na shromažďování vodního kamene
Parní žehlička Philips neodstraňuje záhyby
Na parní žehličce Philips bliká kontrolka, která značí, že „žehlička je připravena“
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