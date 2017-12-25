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Ukončeno

dokovací reproduktor

DS8550/10

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Zvuk, který sedí vašemu domovu

Získejte větší požitek z hudby, hraní her a sledování videa. Tyto dokovací reproduktory jsou chytré a elegantní a poskytnou úchvatný zvuk z vašeho iPodu, iPhonu nebo iPadu. Pohodlí při používání je zajištěno vestavěnou nabíjecí baterií a bezdrátovým přenosem datových toků pomocí technologie Bluetooth.

Zobrazit všechny výhody

Posedlost zvukem

Zvuk, který sedí vašemu domovu

Digitální technologie zpracování pro optimální kvalitu zvuku

Digitální technologie zpracování pro optimální kvalitu zvuku

Digitální technologie zpracování pro optimální kvalitu zvuku poskytuje vynikající reprodukci zvuku nesrovnatelnou s konvenčním analogovým zpracováním zvuku, které se používá v dokovacích přehrávačích využívajících analogový audio výstup z iPodu/iPhonu. Využitím digitálního audio výstupu iPodu/iPhonu a digitálního zpracování ve všech částech obvodu lze dosáhnout daleko vyššího odstupu signálu od šumu. Výsledkem je nepřekonatelná kvalita dokonale vyváženého zvuku.

Vestavěná nabíjecí baterie pro větší přenosnost

SoundCurve pro dokonalý křišťálově čistý zvuk

SoundCurve pro dokonalý křišťálově čistý zvuk

Pečlivě navržený zakřivený zadní kryt tohoto dokovacího reproduktoru Philips vytváří vysoce efektivní akustickou strukturu pro reprodukci zvuku. Čistá křivka zvyšuje pevnost skříňky reproduktoru, takže výrazně snižuje vnitřní rezonanci a zabraňuje vibracím a zkreslení zvuku. Můžete si vychutnat křišťálově čistý zvuk a skvělý vzhled reproduktorů.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

25/12/2017

Magyarország

Magyarország

Brutális hangzás!Szép design!:)

Nagyon szeretem,mert elképesztő a hangzása.Beleremeg a ház

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS8550 dokkolós hangsugárzó

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS8550 dokkolós hangsugárzó

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