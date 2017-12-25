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Ukončeno
Zvuk, který sedí vašemu domovu
Získejte větší požitek z hudby, hraní her a sledování videa. Tyto dokovací reproduktory jsou chytré a elegantní a poskytnou úchvatný zvuk z vašeho iPodu, iPhonu nebo iPadu. Pohodlí při používání je zajištěno vestavěnou nabíjecí baterií a bezdrátovým přenosem datových toků pomocí technologie Bluetooth.
Digitální technologie zpracování pro optimální kvalitu zvuku poskytuje vynikající reprodukci zvuku nesrovnatelnou s konvenčním analogovým zpracováním zvuku, které se používá v dokovacích přehrávačích využívajících analogový audio výstup z iPodu/iPhonu. Využitím digitálního audio výstupu iPodu/iPhonu a digitálního zpracování ve všech částech obvodu lze dosáhnout daleko vyššího odstupu signálu od šumu. Výsledkem je nepřekonatelná kvalita dokonale vyváženého zvuku.
Pečlivě navržený zakřivený zadní kryt tohoto dokovacího reproduktoru Philips vytváří vysoce efektivní akustickou strukturu pro reprodukci zvuku. Čistá křivka zvyšuje pevnost skříňky reproduktoru, takže výrazně snižuje vnitřní rezonanci a zabraňuje vibracím a zkreslení zvuku. Můžete si vychutnat křišťálově čistý zvuk a skvělý vzhled reproduktorů.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Berry28
25/12/2017
Magyarország
Brutális hangzás!Szép design!:)
Nagyon szeretem,mert elképesztő a hangzása.Beleremeg a ház
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS8550 dokkolós hangsugárzó
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS8550 dokkolós hangsugárzó