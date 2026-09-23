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Ukončeno
DS7580/10
Navržen pro cesty
Dokovací reproduktor DS7580 je kompatibilní s iPhonem 5 a nejnovějšími přehrávači iPod prostřednictvím konektoru Lightning a je ideální na cesty, vzhledem ke svému kompaktnímu tvaru, ale velkému výkonu. Dodává se také s akumulátorem a pouzdrem na přenášení.
s konektorem Lightning
pro iPod/iPhone
10 W, nabíjecí baterie
Vychutnejte si svou oblíbenou hudbu během nabíjení svého iPodu/iPhonu přes nový konektor Lightning! Stačí vložit zařízení přímo do doku na reproduktoru a přehrát pečlivě vybrané melodie s vynikajícím zvukem. Během přehrávání také rychle nabíjí zařízení, takže si nemusíte dělat starosti s vybitím baterie.
Technologie wOOx představuje revoluční řešení konstrukce reprosoustav, které poskytuje naprosto hluboké a bohaté basy, s jakými se u jiných audiosystémů nesetkáte. Speciální reproduktory, basový kanál wOOx a přesné vyladění hlavního a výškových reproduktorů zaručuje plynulé přechody mezi nízkými, středními a vysokými kmitočty. Dvojité uchycení a naprosto symetrická sendvičová konstrukce produkují hluboké a nezkreslené basy. Technologie wOOx poskytuje mimořádně hluboké a dynamické basy využitím celého prostoru reproduktorové skříně ke zvýraznění hudebního vjemu.
Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.
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