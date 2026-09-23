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Ukončeno

dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

DS7530/12

Navržen pro cesty

Kompaktní a mimořádně přenosný reproduktor DS7530/12 s kvalitním výkonem. V cestovním provedení dodá iPodu/iPhonu zvuky, které vás ohromí hlasitostí a pohodlně zajistí bezdrátové streamování.

Zobrazit všechny výhody

s tímto dokovacím reproduktorem

Navržen pro cesty

  • pro iPod/iPhone

  • Napájení z baterie nebo ze sítě

Technologie wOOx. pro bohaté a přitom přesné basy bez zkreslení

Technologie wOOx. pro bohaté a přitom přesné basy bez zkreslení

Technologie wOOx představuje revoluční řešení konstrukce reprosoustav, které poskytuje naprosto hluboké a bohaté basy, s jakými se u jiných audiosystémů nesetkáte. Speciální reproduktory, basový kanál wOOx a přesné vyladění hlavního a výškových reproduktorů zaručuje plynulé přechody mezi nízkými, středními a vysokými kmitočty. Dvojité uchycení a naprosto symetrická sendvičová konstrukce produkují hluboké a nezkreslené basy. Technologie wOOx poskytuje mimořádně hluboké a dynamické basy využitím celého prostoru reproduktorové skříně ke zvýraznění hudebního vjemu.

Funkce DBB pro zachování nízkých tónů a hluboké basy při jakékoli hlasitosti

Funkce DBB pro zachování nízkých tónů a hluboké basy při jakékoli hlasitosti

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Celkový výstupní výkon 10 W RMS

Celkový výstupní výkon 10 W RMS

RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Zesilovače jsou v zásadě omezeny množstvím elektrické energie, které mohou zesílit, a reproduktory množstvím elektrické energie, které mohou převést na zvuk, aniž by došlo ke zkreslení audiosignálu. Čím vyšší je příkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu