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Ukončeno

dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

DS3480/12

Zvuk, který sedí vašemu domovu, bezdrátově

Kompatibilní s iPhony 5 a nejnovějšími iPody díky konektoru Lightning. Dokovací reproduktor DS3480 poskytuje křišťálově čistý zvuk i při nabíjení. Díky streamování Bluetooth a nabíjecí baterii můžete vychutnávat hudbu kdekoli, bezdrátově.

Zobrazit všechny výhody

Zvuk, který sedí vašemu domovu, bezdrátově

  • Konektor Lightning

  • pro iPod/iPhone

Rychlé nabíjení a přehrávání hudby přes konektor Lightning

Rychlé nabíjení a přehrávání hudby přes konektor Lightning

Vychutnejte si svou oblíbenou hudbu během nabíjení svého iPodu/iPhonu přes nový konektor Lightning! Stačí vložit zařízení přímo do doku na reproduktoru a přehrát pečlivě vybrané melodie s vynikajícím zvukem. Během přehrávání také rychle nabíjí zařízení, takže si nemusíte dělat starosti s vybitím baterie.

Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth

Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

Dynamický zvuk naplňující prostor

S pokročilým algoritmem pro digitální zpracování zvuku, dvěma aktivními vinutími reproduktoru a basovým portem: tento dokovací reproduktor naplní váš pokoj čistým, přirozeným zvukem a hlubokými, silnými basy.

Technické specifikace

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