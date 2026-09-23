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Ukončeno
DS3480/12
Zvuk, který sedí vašemu domovu, bezdrátově
Kompatibilní s iPhony 5 a nejnovějšími iPody díky konektoru Lightning. Dokovací reproduktor DS3480 poskytuje křišťálově čistý zvuk i při nabíjení. Díky streamování Bluetooth a nabíjecí baterii můžete vychutnávat hudbu kdekoli, bezdrátově.
Konektor Lightning
pro iPod/iPhone
Vychutnejte si svou oblíbenou hudbu během nabíjení svého iPodu/iPhonu přes nový konektor Lightning! Stačí vložit zařízení přímo do doku na reproduktoru a přehrát pečlivě vybrané melodie s vynikajícím zvukem. Během přehrávání také rychle nabíjí zařízení, takže si nemusíte dělat starosti s vybitím baterie.
Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.
S pokročilým algoritmem pro digitální zpracování zvuku, dvěma aktivními vinutími reproduktoru a basovým portem: tento dokovací reproduktor naplní váš pokoj čistým, přirozeným zvukem a hlubokými, silnými basy.
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