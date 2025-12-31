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DLP7721C/00
20 000 mAh
3 nabíjecí porty USB
QC 3.0 a funkce PD 3.0
PPS
Souběžné nabíjení tří zařízení pomocí 3 nabíjecích portů USB
Vybaveno portem USB-C (Dodávání energie) PD 20 W pro rychlé nabíjení.
Technologie rychlého nabíjení (QC) zajišťujerychlejší nabíjení tím, že zvýší napětí a tok proudu. Využívá protokol Quick Charge, který optimalizuje rychlost nabíjení pro kompatibilní zařízení a snižuje tak dobu nabíjení.
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