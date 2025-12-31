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Power banka USB

DLP7721C/00

Výkonná power banka
Vysoká kapacita 20 000 mAh a bezpečná baterie Li-polymer. Už žádné hledání zdroje, když se vám vybije baterie telefonu. Rychlé nabíjení pomocí portů USB-C s PD 3.0 a výstupem max. 20 W nebo USB-A s QC 3.0 a výstupem max. 18 W.
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s přenosnou záložní napájecí sadou

Výkonná power banka

  • 20 000 mAh

  • 3 nabíjecí porty USB

  • QC 3.0 a funkce PD 3.0

  • PPS

Souběžné nabíjení tří zařízení pomocí 3 nabíjecích portů USB

Souběžné nabíjení tří zařízení pomocí 3 nabíjecích portů USB

Nabíjecí port USB-C s podporou funkce PD 20 W

Vybaveno portem USB-C (Dodávání energie) PD 20 W pro rychlé nabíjení.

USB-A s rychlým nabíjením QC

Technologie rychlého nabíjení (QC) zajišťujerychlejší nabíjení tím, že zvýší napětí a tok proudu. Využívá protokol Quick Charge, který optimalizuje rychlost nabíjení pro kompatibilní zařízení a snižuje tak dobu nabíjení.

Technické specifikace

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