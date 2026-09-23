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Ukončeno

Tvrdé pouzdro

DLN1774/10

Ultratenké pouzdro

Štíhlé a odolné pouzdro kombinuje pevnost s lehkostí a dobře chrání iPad při cestování. Tvrdý plast chrání zadní stranu a hrany zařízení, přičemž stále poskytuje plný přístup k ovládacím prvkům.

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pro efektivnější ochranu

Ultratenké pouzdro

  • pro iPad 2

Přístup ke všem ovládacím prvkům a konektoru dokovací stanice

Otvory v tomto pouzdře umožňují pohodlný přístup ke všem ovládacím prvkům a konektoru dokovací stanice, takže můžete zařízení používat, i když je bezpečně uloženo v pouzdře.

Křišťálově průzračné polykarbonátové pouzdro

Toto tvrdé pouzdro je vyrobeno z pevného polykarbonátu a zajišťuje odolnou průhlednou ochranu zařízení.

Rychlá a snadná okamžitá ochrana

Pouzdro je vyrobeno z odolného materiálu, zvlášť vytvořeného pro vaše zařízení. Pouzdro můžete rychle a snadno nasadit, a získat tak ochrannou vrstvu pro své zařízení.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu