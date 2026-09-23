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Ukončeno
DLN1774/10
Ultratenké pouzdro
Štíhlé a odolné pouzdro kombinuje pevnost s lehkostí a dobře chrání iPad při cestování. Tvrdý plast chrání zadní stranu a hrany zařízení, přičemž stále poskytuje plný přístup k ovládacím prvkům.
pro iPad 2
Otvory v tomto pouzdře umožňují pohodlný přístup ke všem ovládacím prvkům a konektoru dokovací stanice, takže můžete zařízení používat, i když je bezpečně uloženo v pouzdře.
Toto tvrdé pouzdro je vyrobeno z pevného polykarbonátu a zajišťuje odolnou průhlednou ochranu zařízení.
Pouzdro je vyrobeno z odolného materiálu, zvlášť vytvořeného pro vaše zařízení. Pouzdro můžete rychle a snadno nasadit, a získat tak ochrannou vrstvu pro své zařízení.