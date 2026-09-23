VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Jednotlivý snímek produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Fotografie balení
  • Jednotlivý snímek produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Fotografie balení

Ukončeno

Hybridní pouzdro

DLN1718/10

Ochranné, protiskluzové

Toto pogumované pouzdro ochrání tělo, rohy i obrazovku vašeho iPadu. Obsahuje skvěle průhledné okno, aby váš iPad mohl vyniknout. Lépe se vám bude držet a současně budete mít dokonalý přístup k ovládacím prvkům iPadu i konektoru doku.

Zobrazit všechny výhody

a tenké pouzdro

Ochranné, protiskluzové

  • pro iPad

Silikon usnadňuje uchopení a zajišťuje ochranu

Toto pouzdro je vyrobeno z měkkého silikonu, který tvoří vrstvu usnadňující uchopení přehrávače a současně slouží jako ochrana zařízení před běžným opotřebením.

Celková ochrana povrchu rohů a obrazovky

Materiál tohoto pouzdra pokrývá zařízení zezadu dopředu a chrání rohy a obvod obrazovky.

Plná funkčnost iPadu při současném zajištění ochrany

Užijte si plné funkčnosti iPadu při současném zajištění ochrany uvnitř pouzdra s otvory pro vypínač a přepínač úsporného režimu, konektor dokovací stanice a reproduktor.

Technické specifikace

Návody a dokumentace

Obchodní leták přizpůsobený pro zemi

  • PDF soubor, 536.8 kB
  • 23 November 2023

Kontaktování společnosti Philips

Rádi vám pomůžeme

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu