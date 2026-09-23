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Ukončeno
DLN1718/10
Ochranné, protiskluzové
Toto pogumované pouzdro ochrání tělo, rohy i obrazovku vašeho iPadu. Obsahuje skvěle průhledné okno, aby váš iPad mohl vyniknout. Lépe se vám bude držet a současně budete mít dokonalý přístup k ovládacím prvkům iPadu i konektoru doku.
pro iPad
Toto pouzdro je vyrobeno z měkkého silikonu, který tvoří vrstvu usnadňující uchopení přehrávače a současně slouží jako ochrana zařízení před běžným opotřebením.
Materiál tohoto pouzdra pokrývá zařízení zezadu dopředu a chrání rohy a obvod obrazovky.
Užijte si plné funkčnosti iPadu při současném zajištění ochrany uvnitř pouzdra s otvory pro vypínač a přepínač úsporného režimu, konektor dokovací stanice a reproduktor.