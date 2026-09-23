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Ukončeno

Kabel USB na micro USB

DLC5206U/00

Prvotřídní splétaný kabel USB-A na Micro

Tento skvělý doplňkový nebo náhradní kabel můžete použít se svou současnou USB nabíječkou do zásuvky nebo do auta s konektorem microUSB.

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Prvotřídní splétaný kabel USB-A na Micro

  • Synchronizace a nabíjení

  • 2 m

  • Černý splétaný kabel

Skvělý záložní nebo náhradní kabel, který je dobré mít při ruce

Noste jej s sebou, mějte jej na stole nebo jím nahraďte ten ztracený, takže budete moci zařízení vždy připojit a nabíjet, kdykoli to jen budete potřebovat.

Podporuje přenos dat přes USB 2.0

Podporuje vysokorychlostní 480Mps přenos dat přes USB 2.0

Mimořádně dlouhý kabel pro snadný přístup a pohodlí

Někdy je delší kabel přesně to, co potřebujete pro lepší přístup a zvýšené pohodlí.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu