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Ukončeno
DLC5206U/00
Prvotřídní splétaný kabel USB-A na Micro
Tento skvělý doplňkový nebo náhradní kabel můžete použít se svou současnou USB nabíječkou do zásuvky nebo do auta s konektorem microUSB.
Synchronizace a nabíjení
2 m
Černý splétaný kabel
Noste jej s sebou, mějte jej na stole nebo jím nahraďte ten ztracený, takže budete moci zařízení vždy připojit a nabíjet, kdykoli to jen budete potřebovat.
Podporuje vysokorychlostní 480Mps přenos dat přes USB 2.0
Někdy je delší kabel přesně to, co potřebujete pro lepší přístup a zvýšené pohodlí.
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