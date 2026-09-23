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Ukončeno
DLC5206L/00
Prémiový kabel USB-C na Lightning s opletením
Tento kabel USB-C na Lightning budete potřebovat k tomu, abyste pro svůj iPhone a iPad získali maximální napájení z nabíječky podporující PD. Prémiový kabel je dlouhý 2 metry pro větší flexibilitu.
Synchronizace a nabíjení
2 metry
Černý splétaný kabel
Dodávání energie
Funguje s libovolným zdrojem energie založeným na USB – do zásuvky, do auta nebo k počítači – a pohodlně nabíjejte, kdykoli potřebujete.
Noste jej s sebou, mějte jej na stole nebo jím nahraďte ten ztracený, takže budete moci zařízení vždy připojit a nabíjet, kdykoli to jen budete potřebovat.
Nabíjecí kabel pro náročné použití, který je testován na více než 10 000 cyklů namáhání
Recenze