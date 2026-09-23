VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Fotografie balení
  • Primární snímek
  • Fotografie balení
  • Primární snímek

Ukončeno

Kabel USB na micro USB

DLC5204U/00

Prvotřídní splétaný kabel USB-A na Micro

Tento skvělý doplňkový nebo náhradní kabel můžete použít se svou současnou USB nabíječkou do zásuvky nebo do auta s konektorem microUSB.

Zobrazit všechny výhody

Prvotřídní splétaný kabel USB-A na Micro

  • Synchronizace a nabíjení

  • 1,2 m

  • Černý splétaný kabel

Skvělý záložní nebo náhradní kabel, který je dobré mít při ruce

Noste jej s sebou, mějte jej na stole nebo jím nahraďte ten ztracený, takže budete moci zařízení vždy připojit a nabíjet, kdykoli to jen budete potřebovat.

Kabel testovaný na více než 10 000 cyklů namáhání

Nabíjecí kabel pro náročné použití, který je testován na více než 10 000 cyklů namáhání

Podporuje přenos dat přes USB 2.0

Podporuje vysokorychlostní 480Mps přenos dat přes USB 2.0

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu