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Ukončeno

USB-A na Lightning

DLC3104V/00

Kabel USB-A s konektorem Lightning

Propojte svůj iPhone a Macbook a synchronizujte hudbu, aplikace, fotografie, aktualizace a další. Nabíjí během připojení zařízení – a pracuje se stávající USB nabíječkou do zásuvky nebo do auta. Jedná se o skvělý náhradní kabel.

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Délka 1,2 metru (4 stopy)

Kabel USB-A s konektorem Lightning

  • Synchronizace a nabíjení

  • 1,2 metru

Skvělý záložní nebo náhradní kabel, který je dobré mít při ruce

Noste jej s sebou, mějte jej na stole nebo jím nahraďte ten ztracený, takže budete moci zařízení vždy připojit a nabíjet, kdykoli to jen budete potřebovat.

Funguje se stávajícími USB nabíječkami do zásuvky nebo do auta.

Funguje s libovolným zdrojem energie založeným na USB – do zásuvky, do auta nebo k počítači – a pohodlně nabíjejte, kdykoli potřebujete.

Technické specifikace

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