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Ukončeno
DLC3104U/00
Kabel USB na micro USB 1,2 m
Nabíjejte zařízení, když je připojené. Funguje s vaší stávající USB nabíječkou do zásuvky nebo do auta. Skvělý doplňkový nebo náhradní kabel!
Synchronizace a nabíjení
1,2 metru
Funguje s libovolným zdrojem energie založeným na USB – do zásuvky, do auta nebo k počítači – a pohodlně nabíjejte, kdykoli potřebujete.
Noste jej s sebou, mějte jej na stole nebo jím nahraďte ten ztracený, takže budete moci zařízení vždy připojit a nabíjet, kdykoli to jen budete potřebovat.
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