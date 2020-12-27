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Ukončeno
Posedlost zvukem
Přehrávejte hudbu a nabíjejte svůj iPhone/iPod pomocí komponentního Hi-Fi systému Philips. Prvotřídní reproduktory v černém vysoce lesklém provedení dodávají dotek noblesy a kuželové výškové reproduktory poskytují podrobný a přirozený zvuk.
dok pro iPhone/iPod
Kuželový výškový reproduktor
100 W
Tento systém má celkový výstupní výkon 100 W RMS. RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Čím vyšší je výkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.
Kuželové výškové reproduktory s měkkou membránou zajišťují čistou reprodukci středních a vysokých frekvencí a zvyšují tak celkovou čistotu zvuku z reproduktorů. Poskytují harmonickou směs nezkresleného a nezabarveného širokopásmového zvuku a nabízejí srozumitelnost hlasu a nástrojů, čistotu tónů a po připojení kombinace hloubkových reproduktorů tím vyvažují celkový zvuk.
Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a stisknutím a podržením tlačítka předvolby uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti uložení rádiových stanic máte snadný přístup k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé nutné ladit příslušnou frekvenci.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
mrbandy
27/12/2020
Magyarország
Szép hangzás, könnyű használhatóság!
Volt szerencsém a közelmúltban kipróbáéni ezt a hifi rendszert, amit nagyon szép hangzás és könnyű használhatóság jellemez. iPod-al próbáltam és tökéletesen működött. Ajánlani tudom mindenkinek ezt a rendszert.
Výhody
könnyen használható
Nevýhody
nincs ilyen
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DCM713 komponens hifi rendszer
Datum použití 2020-11-27
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DCM713 komponens hifi rendszer
Datum použití 2020-11-27