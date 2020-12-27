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Ukončeno

Komponentní Hi-Fi systém

DCM713/12

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Posedlost zvukem

Přehrávejte hudbu a nabíjejte svůj iPhone/iPod pomocí komponentního Hi-Fi systému Philips. Prvotřídní reproduktory v černém vysoce lesklém provedení dodávají dotek noblesy a kuželové výškové reproduktory poskytují podrobný a přirozený zvuk.

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Vychutnejte si hudbu Hi-Fi

Posedlost zvukem

  • dok pro iPhone/iPod

  • Kuželový výškový reproduktor

  • 100 W

Celkový výstupní výkon 100 W RMS

Celkový výstupní výkon 100 W RMS

Tento systém má celkový výstupní výkon 100 W RMS. RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Čím vyšší je výkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.

Kuželový výškový reproduktor pro podrobný a přirozený zvuk

Kuželové výškové reproduktory s měkkou membránou zajišťují čistou reprodukci středních a vysokých frekvencí a zvyšují tak celkovou čistotu zvuku z reproduktorů. Poskytují harmonickou směs nezkresleného a nezabarveného širokopásmového zvuku a nabízejí srozumitelnost hlasu a nástrojů, čistotu tónů a po připojení kombinace hloubkových reproduktorů tím vyvažují celkový zvuk.

Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a stisknutím a podržením tlačítka předvolby uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti uložení rádiových stanic máte snadný přístup k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé nutné ladit příslušnou frekvenci.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

27/12/2020

Magyarország

Magyarország

Szép hangzás, könnyű használhatóság!

Volt szerencsém a közelmúltban kipróbáéni ezt a hifi rendszert, amit nagyon szép hangzás és könnyű használhatóság jellemez. iPod-al próbáltam és tökéletesen működött. Ajánlani tudom mindenkinek ezt a rendszert.

Výhody

könnyen használható

Nevýhody

nincs ilyen

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DCM713 komponens hifi rendszer

Datum použití 2020-11-27

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DCM713 komponens hifi rendszer

Datum použití 2020-11-27

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu