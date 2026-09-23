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Ukončeno
DCM580/12
Zvuková věž
Užijte si rozměrnější, pohlcující stereofonní zvuk dokovacího systému Philips DCM580. Sloupový design podporuje zařízení iPhone/iPod, CD přehrávače a zařízení USB. Technologie LivingSound přenáší zvuk rovnoměrně v celé místnosti a zaručuje tak optimální zážitek z poslechu.
RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Zesilovače jsou v zásadě omezeny množstvím elektrické energie, které mohou zesílit, a reproduktory množstvím elektrické energie, které mohou převést na zvuk, aniž by došlo ke zkreslení audiosignálu. Čím vyšší je příkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.
Systém reproduktorů 4.1 s vestavěným subwooferem.
Digitální rádio FM nabízí další hudbu k vaší hudební kolekci na audiosystému Philips. Stačí jen naladit stanici, pro kterou chcete nastavit předvolbu, stisknout a podržet tlačítko předvolby, aby si přístroj zapamatoval naladěnou frekvenci. S předvolenými rádiovými stanicemi, které mohou být uloženy, můžete rychle naladit svoji oblíbenou stanici, aniž byste pokaždé museli manuálně ladit.
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