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Ukončeno

Hudební mikrosystém

DCM3060/12

Zvukový systém, který sedí vašemu domovu

Dokujte svůj iPod/iPhone/iPad nebo jiná zařízení přes připojení USB Direct. Technologie wOOx vám poskytne zážitek ve formě hlubokých dunivých basů. Tento hudební mikrosystém Philips DCM3060/12 je chytře zkonstruován tak, že se dá upevnit na stěnu. Nabízí oslnivý zvuk a styl.

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Posedlost zvukem

Zvukový systém, který sedí vašemu domovu

  • Dok pro iPod/iPhone/iPad

  • 40 W

Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Technologie pro kompresi zvuku umožňuje zmenšit velikost velkých souborů s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. MP3 a WMA patří mezi kompresní formáty, díky kterým si vychutnáte svět digitální hudby na svém přehrávači Philips. Stáhněte si skladby ve formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných zdrojů hudby na internetu nebo si vytvořte své vlastní ripováním hudebních CD a přeneste je do svého zařízení.

Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.

Přední motorizovaná výsuvná dvířka dodávají styl a eleganci

Přední motorizovaná výsuvná dvířka dodávají styl a eleganci

Přední motorizovaná výsuvná dvířka dodávají již tak úhlednému designu tohoto systému další důraz. Stylový, ale funkční kryt dvířek kryjících disk se hladce posouvá nahoru a dolů, kdykoli chcete změnit výběr hudby. Posaďte se, vychutnejte si dynamický zvukový výkon a sledujte přehrávání skrz průhledné okénko.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu