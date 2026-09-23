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Ukončeno
DCM3060/12
Zvukový systém, který sedí vašemu domovu
Dokujte svůj iPod/iPhone/iPad nebo jiná zařízení přes připojení USB Direct. Technologie wOOx vám poskytne zážitek ve formě hlubokých dunivých basů. Tento hudební mikrosystém Philips DCM3060/12 je chytře zkonstruován tak, že se dá upevnit na stěnu. Nabízí oslnivý zvuk a styl.
Dok pro iPod/iPhone/iPad
40 W
Technologie pro kompresi zvuku umožňuje zmenšit velikost velkých souborů s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. MP3 a WMA patří mezi kompresní formáty, díky kterým si vychutnáte svět digitální hudby na svém přehrávači Philips. Stáhněte si skladby ve formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných zdrojů hudby na internetu nebo si vytvořte své vlastní ripováním hudebních CD a přeneste je do svého zařízení.
Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.
Přední motorizovaná výsuvná dvířka dodávají již tak úhlednému designu tohoto systému další důraz. Stylový, ale funkční kryt dvířek kryjících disk se hladce posouvá nahoru a dolů, kdykoli chcete změnit výběr hudby. Posaďte se, vychutnejte si dynamický zvukový výkon a sledujte přehrávání skrz průhledné okénko.
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