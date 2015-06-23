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Ukončeno

Hudební mikrosystém

DCM2260/12

3

| (1) Recenze

Zvukový systém, který sedí vašemu domovu

Přehrávejte a nabíjejte všechny iPody/iPhony/iPady s funkcí DualDock přes konektor Lightning a 30kolíkové konektory. Tento hudební systém zní úžasně a přičtěte příjemný bonus – vypadá skvěle v každé domácnosti díky flexibilnímu stojanu na stůl 2 v 1.

Zobrazit všechny výhody

Posedlost zvukem

Zvukový systém, který sedí vašemu domovu

  • DualDock pro iPod/iPhone

  • Možnost umístění na stůl nebo stěnu

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Max. 20 W

DualDock pro nabíjení a přehrávání zařízení Apple (konektor Lightning a 30kolíkový konektor)

DualDock pro nabíjení a přehrávání zařízení Apple (konektor Lightning a 30kolíkový konektor)

Inovativní DualDock Philips s konektorem Lightning a 30kolíkovým konektorem dokáže nabít a přehrávat jakékoli zařízení Apple. Jeho design v sobě spojuje elegantní styl a snadnou použitelnost – přepínání mezi konektory je bleskové. Vychutnejte si své oblíbené melodie, ať používáte jakékoli zařízení Apple.

Maximální výstupní výkon 20 W RMS

Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW

Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW

Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio layer 3. Formát MP3 představuje kompresní technologii, s jejíž pomocí lze zmenšit velké soubory s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. Formát MP3 se stal standardním formátem komprese zvuku používaným na Internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný přenos souborů.

Technické specifikace

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Recenze

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3.0

z 5

1

Recenze

5
4
2
1

23/06/2015

Česká republika

Česká republika

Dobrý výrobek který neumí ukázat hodiny :(

Hudebně nemám co vytknout, ale skutečně nerozumím tomu proč ve stand by režimu nezobrazuje hodiny. Proč se tedy obtěžujete zde hodiny nabízet? Nastavím si budík a neuvidím kolik je hodin když se vzbudím dřív? Toto je důvod proč nákup nikomu nedoporučím a opravdu by mě nenapadlo v roce 2015 toto zjišťovat před koupí. Nejraději bych výrobek vrátil a koupil si něco co hodiny ukazuje

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DCM2260 Hudební mikrosystém

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DCM2260 Hudební mikrosystém

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