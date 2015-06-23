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Ukončeno
DCM2260/12
Zvukový systém, který sedí vašemu domovu
Přehrávejte a nabíjejte všechny iPody/iPhony/iPady s funkcí DualDock přes konektor Lightning a 30kolíkové konektory. Tento hudební systém zní úžasně a přičtěte příjemný bonus – vypadá skvěle v každé domácnosti díky flexibilnímu stojanu na stůl 2 v 1.
DualDock pro iPod/iPhone
Možnost umístění na stůl nebo stěnu
CD, MP3-CD, USB, FM
Max. 20 W
Inovativní DualDock Philips s konektorem Lightning a 30kolíkovým konektorem dokáže nabít a přehrávat jakékoli zařízení Apple. Jeho design v sobě spojuje elegantní styl a snadnou použitelnost – přepínání mezi konektory je bleskové. Vychutnejte si své oblíbené melodie, ať používáte jakékoli zařízení Apple.
Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio layer 3. Formát MP3 představuje kompresní technologii, s jejíž pomocí lze zmenšit velké soubory s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. Formát MP3 se stal standardním formátem komprese zvuku používaným na Internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný přenos souborů.
3.0
z 5
1
Recenze
minol
23/06/2015
Česká republika
Dobrý výrobek který neumí ukázat hodiny :(
Hudebně nemám co vytknout, ale skutečně nerozumím tomu proč ve stand by režimu nezobrazuje hodiny. Proč se tedy obtěžujete zde hodiny nabízet? Nastavím si budík a neuvidím kolik je hodin když se vzbudím dřív? Toto je důvod proč nákup nikomu nedoporučím a opravdu by mě nenapadlo v roce 2015 toto zjišťovat před koupí. Nejraději bych výrobek vrátil a koupil si něco co hodiny ukazuje
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DCM2260 Hudební mikrosystém
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DCM2260 Hudební mikrosystém