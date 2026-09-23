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Ukončeno

Klasický hudební mikrosystém

DCM186/12

Posedlost zvukem

Připojte se k napájení – a bohatému zvuku – při dokování a nabíjení svého zařízení iPod/iPhone prostřednictvím tohoto mikrosystému Philips. Dynamické zvýraznění basů bude pokušením pro vaše uši a stylový, kompaktní design zkrášlí každý prostor a potěší vaše smysly.

Zobrazit všechny výhody

Uvolněte se skvělou hudbou

Posedlost zvukem

  • Dok pro iPod/iPhone

Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone najednou

Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone najednou

Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 při nabíjení svého zařízení iPod/iPhone. Doky umožňují připojení vašeho přenosného zařízení přímo k dokovacímu zábavnímu systému, takže můžete poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým zvukem. Při přehrávání také nabíjejí vaše zařízení iPod/iPhone, takže si můžete vychutnávat hudbu a nemusíte mít obavy, že se vašemu přenosnému přehrávači vybijí baterie. Dokovací zábavní systém automaticky nabíjí vaše přenosné zařízení, jakmile je v doku.

Funkce budíku a časovače vypnutí

Funkce budíku a časovače vypnutí

Mnoho budíků zahrnuje nejrůznější množství možností volby typu buzení. Tento radiobudík Philips vás vzbudí zvukem z rádia nebo tradičním bzučákem. Časovač umožňuje naprogramovat požadovanou dobu pro hudbu, aby se shodovala s dobou, kdy normálně usínáte. Ať už chcete vstávat s ranním budíkem, který bude vyzvánět stálým tónem, nebo poslouchat svoji oblíbenou hudbu, když usínáte, můžete použít radiobudík.

Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy

Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Technické specifikace

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