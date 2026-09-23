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Ukončeno
DCM1130/12
Relaxujte u skvělé hudby
Připojte se k napájení – a bohatému zvuku – při dokování a nabíjení svého zařízení iPod/iPhone prostřednictvím tohoto mikrosystému Philips. Dynamické zvýraznění basů bude pokušením pro vaše uši a stylový, kompaktní design zkrášlí každý prostor a potěší vaše smysly.
s 30kolíkovým konektorem
pro iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
10W
Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 při nabíjení svého zařízení iPod/iPhone. Doky umožňují připojení vašeho přenosného zařízení přímo k dokovacímu zábavnímu systému, takže můžete poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým zvukem. Při přehrávání také nabíjejí vaše zařízení iPod/iPhone, takže si můžete vychutnávat hudbu a nemusíte mít obavy, že se vašemu přenosnému přehrávači vybijí baterie. Dokovací zábavní systém automaticky nabíjí vaše přenosné zařízení, jakmile je v doku.
Díky praktickému dálkovému ovladači pro větší pohodlí na dosah ruky se stačí posadit a relaxovat.
Tento hudební systém Philips má celkový výstupní výkon 10 W RMS. RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Čím vyšší je výkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.
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