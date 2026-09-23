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Ukončeno

Klasický hudební mikrosystém

DCM1130/12

Relaxujte u skvělé hudby

Připojte se k napájení – a bohatému zvuku – při dokování a nabíjení svého zařízení iPod/iPhone prostřednictvím tohoto mikrosystému Philips. Dynamické zvýraznění basů bude pokušením pro vaše uši a stylový, kompaktní design zkrášlí každý prostor a potěší vaše smysly.

Zobrazit všechny výhody

Posedlost zvukem

Relaxujte u skvělé hudby

  • s 30kolíkovým konektorem

  • pro iPod/iPhone

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 10W

Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone najednou

Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone najednou

Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 při nabíjení svého zařízení iPod/iPhone. Doky umožňují připojení vašeho přenosného zařízení přímo k dokovacímu zábavnímu systému, takže můžete poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým zvukem. Při přehrávání také nabíjejí vaše zařízení iPod/iPhone, takže si můžete vychutnávat hudbu a nemusíte mít obavy, že se vašemu přenosnému přehrávači vybijí baterie. Dokovací zábavní systém automaticky nabíjí vaše přenosné zařízení, jakmile je v doku.

Praktický dálkový ovladač pro zvýšené pohodlí

Praktický dálkový ovladač pro zvýšené pohodlí

Díky praktickému dálkovému ovladači pro větší pohodlí na dosah ruky se stačí posadit a relaxovat.

Celkový výstupní výkon 10 W RMS

Celkový výstupní výkon 10 W RMS

Tento hudební systém Philips má celkový výstupní výkon 10 W RMS. RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Čím vyšší je výkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu