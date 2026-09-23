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Ukončeno
DC5070/10
Vychutnejte si hudbu z iPodu, iPhonu nebo iPadu s mohutným zvukem
Ponořte se do mohutného zvuku. Tento impozantní dokovací systém Philips se vyznačuje systémem reproduktorů 2.1, výkonným integrovaným subwooferem a výstupním výkonem 120 W. V horní části tohoto elegantního a jedinečného reproduktoru je snadno přístupný dok pro iPod, iPhone nebo iPad.
Dok pro iPod/iPhone/iPad
Tento systém má celkový výstupní výkon 120 W RMS. RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Čím vyšší je výkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.
Jedinečný věžový design pro váš životní styl.
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