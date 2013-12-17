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Ukončeno
Nechte se probouzet
Přehrávejte a nabíjejte svůj iPod/iPhone/iPad, a získejte bohatý a jasný zvuk. Tento elegantní hliníkový stolní dok umožní nabíjet až dvě zařízení najednou. Funguje také jako budík a může začít den oblíbenými skladbami nebo rozhlasovým vysíláním.
Hliník
Dvojitý dok
RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Zesilovače jsou v zásadě omezeny množstvím elektrické energie, které mohou zesílit, a reproduktory množstvím elektrické energie, které mohou převést na zvuk, aniž by došlo ke zkreslení audiosignálu. Čím vyšší je příkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.
Hliníková litá skříň je lehká a vydrží vyšší okolní teploty, také nabízí pevnost a odolnost spolu s odolností proti korozi.
Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a stisknutím a podržením tlačítka předvolby uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti uložení rádiových stanic máte snadný přístup k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé nutné ladit příslušnou frekvenci.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Czarek
17/12/2013
Polska
Idealna ładowarka, budzik oraz radio. Uwaga, stary typ portu.
Korzystam z tego urządzenia od dwóch lat. Funkcjonuje bez problemów, ipad, ipod mini, ipod touch, iphone - wszystkie ładują się szybko i bez problemów. Ładowarek używam wyłącznie podczas wyjazdu.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad