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Ukončeno

dokovací stanice pro iPod/iPhone/iPad

DC390/12

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Nechte se probouzet

Přehrávejte a nabíjejte svůj iPod/iPhone/iPad, a získejte bohatý a jasný zvuk. Tento elegantní hliníkový stolní dok umožní nabíjet až dvě zařízení najednou. Funguje také jako budík a může začít den oblíbenými skladbami nebo rozhlasovým vysíláním.

Zobrazit všechny výhody

skvělou hudbou z iPodu/iPhonu/iPadu

Nechte se probouzet

  • Hliník

  • Dvojitý dok

Celkový výstupní výkon 10 W RMS

Celkový výstupní výkon 10 W RMS

RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Zesilovače jsou v zásadě omezeny množstvím elektrické energie, které mohou zesílit, a reproduktory množstvím elektrické energie, které mohou převést na zvuk, aniž by došlo ke zkreslení audiosignálu. Čím vyšší je příkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.

Hliníková litá skříň vypadá velmi kvalitně

Hliníková litá skříň vypadá velmi kvalitně

Hliníková litá skříň je lehká a vydrží vyšší okolní teploty, také nabízí pevnost a odolnost spolu s odolností proti korozi.

Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a stisknutím a podržením tlačítka předvolby uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti uložení rádiových stanic máte snadný přístup k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé nutné ladit příslušnou frekvenci.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

17/12/2013

Polska

Polska

Idealna ładowarka, budzik oraz radio. Uwaga, stary typ portu.

Korzystam z tego urządzenia od dwóch lat. Funkcjonuje bez problemów, ipad, ipod mini, ipod touch, iphone - wszystkie ładują się szybko i bez problemów. Ładowarek używam wyłącznie podczas wyjazdu.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu