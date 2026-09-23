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Ukončeno

Radiobudík pro iPod/iPhone o výkonu 8 W

DC315/12

Začněte den podle svého!

Začněte den příjemně s melodiemi z iPhonu nebo iPodu v radiobudíku Philips s dvojitým buzením. Stylový systém obsahující více zdrojů umožňuje podle vaší volby probuzení hudbou z přenosných zařízení nebo rádia.

Zobrazit všechny výhody

Vstávejte s oblíbenou hudbou z iPhonu nebo iPodu

Začněte den podle svého!

  • 8 W

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy

Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Budík s nastavením na všední dny a víkend odpovídá vašemu životnímu stylu

Budík s nastavením na všední dny a víkend odpovídá vašemu životnímu stylu

Tento radiobudík, navržený pro moderní životní styl, je vybaven dvěma budíky, takže je možné nastavit různé časy buzení pro pracovní dny i pro víkend nebo různé časy buzení pro páry. Nastavení budíku lze přizpůsobit na celý týden od pondělí do neděle. Případně si můžete nastavit budík na dřívější vstávání v pracovní dny od pondělí do pátku, zatímco o sobotách a nedělích si dopřejete pozdější buzení. Záleží jen na vás. Díky těmto užitečným funkcím si ušetříte problémy s nastavováním budíku každý večer.

Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a stisknutím a podržením tlačítka předvolby uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti uložení rádiových stanic máte snadný přístup k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé nutné ladit příslušnou frekvenci.

Technické specifikace

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  1. Vyvarujte se nadměrného používání přístroje s hlasitostí vyšší než 85 decibelů, mohlo by dojít k poškození sluchu.