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Ukončeno
DC315/12
Začněte den podle svého!
Začněte den příjemně s melodiemi z iPhonu nebo iPodu v radiobudíku Philips s dvojitým buzením. Stylový systém obsahující více zdrojů umožňuje podle vaší volby probuzení hudbou z přenosných zařízení nebo rádia.
8 W
Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.
Tento radiobudík, navržený pro moderní životní styl, je vybaven dvěma budíky, takže je možné nastavit různé časy buzení pro pracovní dny i pro víkend nebo různé časy buzení pro páry. Nastavení budíku lze přizpůsobit na celý týden od pondělí do neděle. Případně si můžete nastavit budík na dřívější vstávání v pracovní dny od pondělí do pátku, zatímco o sobotách a nedělích si dopřejete pozdější buzení. Záleží jen na vás. Díky těmto užitečným funkcím si ušetříte problémy s nastavováním budíku každý večer.
Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a stisknutím a podržením tlačítka předvolby uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti uložení rádiových stanic máte snadný přístup k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé nutné ladit příslušnou frekvenci.
Recenze
Vyvarujte se nadměrného používání přístroje s hlasitostí vyšší než 85 decibelů, mohlo by dojít k poškození sluchu.