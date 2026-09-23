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Ukončeno
DC220/12
Začněte den podle svého!
Začněte svůj den s radiobudíkem Philips pro iPhone/iPod, který vaše oblíbené skladby přehrává se skvělým zvukem. Má různé nastavení budíku pro všední dny i víkend, rádio FM a funkci MP3 Link pro další hudební možnosti.
Tento radiobudík, navržený pro moderní životní styl, je vybaven dvěma budíky, takže je možné nastavit různé časy buzení pro pracovní dny i pro víkend nebo různé časy buzení pro páry. Nastavení budíku lze přizpůsobit na celý týden od pondělí do neděle. Případně si můžete nastavit budík na dřívější vstávání v pracovní dny od pondělí do pátku, zatímco o sobotách a nedělích si dopřejete pozdější buzení. Záleží jen na vás. Díky těmto užitečným funkcím si ušetříte problémy s nastavováním budíku každý večer.
Začněte den správně jemným probuzením pomocí postupně sílícího signálu buzení. Normální zvuk signálu buzení s nastavenou hlasitostí je buď příliš tichý na to, aby vás probudil, nebo je tak nepříjemně hlasitý, že jste nevybíravým způsobem vytrženi ze spánku. Zvolte si buzení oblíbenou hudbou, rádiovou stanicí nebo signálem buzení. Jemné buzení s postupně sílící hlasitostí, která přechází z nenápadně tichého na přiměřeně hlasitý zvuk, pro příjemné probuzení.
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