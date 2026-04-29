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Mísa kuchyňského robotu

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Mísa kuchyňského robotu

CP9828

Mísa kuchyňského robotu

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Návody a dokumentace

Daily: Tento kuchyňský robot Philips Daily Collection se vyznačuje kompaktním designem, k němuž patří mísa o objemu 2,1 l a nádoba mixéru o objemu 1,75 l i celá řada vysoce výkonného příslušenství. Příprava domácích pokrmů ještě nikdy nebyla tak snadná!

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  • 22 August 2024