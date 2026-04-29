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Avance Collection Nádoba na dužninu
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CP9800
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Dužnina se hromadí pouze tam, kde má: v nádobě na dužninu odšťavňovače Philips. To znamená, že ji nemusíte odstraňovat z míst, kam nepatří, třeba z víčka.
Avance CollectionOdšťavňovač s technologií MicroMasticating